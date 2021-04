Részleges iskolanyitás sok rögtönzéssel

Az aktuális rendeletek értelmében az alsó tagozatos, a 3. és 4. osztályos tanulóknál ajánlott, a felső tagozatos és idősebb diákoknál viszont el kell végezni a tesztelést. A gyerekeknek szánt, úgy nevezett gargalizálós tesztek hiányoznak az iskolákból, sok helyen a mintavétel is gondot okoz. Csiba Lídia, a légi alapiskola igazgatója előzetesen érdeklődött a szülőknél a gargalizálós tesztekkel kapcsolatban. Többségük azonban nem élne ezzel a lehetőséggel. „Nem a teszteléssel van gondjuk, addig azonban feleslegesnek tartják, amíg nekik is tesztelniük kell magukat a munkahelyük miatt. Sokkal egyszerűbbnek tartják, hogy magukkal viszik a gyerekeket is, ha úgyis mintavételre kell menniük” – mondta Csiba Lídia.

Nem lesz nagy változás

A szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskola igazgatója, Matus Mónika elmondta, amikor az oktatási miniszter február végén engedélyt adott arra, hogy aki szeretne, az visszatérhessen az iskolába, akkor a város polgármestere, Dušan Badinský úgy döntött, élnek a lehetőséggel és megnyitják a szenci alapiskolákat. „Ez hat héttel ezelőtt volt, azóta az alsó tagozatos tanulók nagyjából 85 százaléka jár iskolába, tehát nálunk nem lesz változás a jövő héttől, ugyanúgy folytatjuk a tanítást, mint eddig. A kilencedikesek visszatérésével kapcsolatban várjuk a miniszteri rendeletet, reméljük, hogy április 19-től valóban ők is ismét járhatnak iskolába, már mindnyájan nagyon várjuk, hogy így legyen. Szinte kétnaponta jön ki újabb és újabb rendelet, kíváncsian várjuk a következőt. Feltételezem, hogy a szaktárca megvárja a fertőzésszám esetleges emelkedését a húsvéti ünnepek miatt” – fogalmazott az igazgató. Az intézmény nem igényelte a gargalizálós teszteket, mert azok a felső tagozatnak lennének, illetve a harmadik és a negyedik évfolyamnak ajánlott. „Szencen tizenegy mintavételi pont működik, ahová a szülő egyébként is köteles elmenni minden héten, tehát viheti magával a gyermekét. Emiatt teljesen feleslegesnek tartjuk a gargalizálós tesztek használatát” – tette hozzá Matus Mónika. Úgy véli, az a legrosszabb, hogy állandóan készenlétben kell lenni és figyelni, hogy a kétnaponta megjelenő újabb rendeleteknek meg tudjanak felelni és mindent meg tudjanak szervezni az előírások szerint.

Eredmény 3–5 nap múlva

A felsőpatonyi alapiskolában szerdától már minden alsó tagozatos tanuló visszaülhetett az iskolapadba. Horváth Zoltán igazgató lapunknak elmondta, hogy a harmincnyolc diák szülei leadták a becsületbeli nyilatkozatot, és a negatív tesztet, akárcsak a pedagógusok, és az iskola személyzete. Az iskolában nem várnak a gargalizálós tesztekre, az igazgató több problémára is felhívta a figyelmet. „Nagyon zavaros a helyzet. Úgy tudom, hogy azok az iskolák sem kapták még meg a teszteket, amelyek megrendelték. A teszteket ugyanis meg kell rendleni az intézménynek, a cég kiszállítja, az iskolában valaki leveszi a mintát a gyerekektől, értesítik a céget, amely elszállítja, és kiértékeli a teszteket, majd tájékoztatja az iskolát. Ez 3–5 napig is eltarthat, nem derül ki fél órán belül, hogy mi a helyzet” – mutatott rá Horváth Zoltán, hozzátéve, hogy a pedagógus-szakszervezet is felhívta a minisztérium figyelmét arra, hogy az iskolákban nincsenek szakemberek, akik elvégzik a tesztet, a pedagógusnak tehát a mintavételt is el kellene sajátítani, de ezt jogukban áll elutasítani. „Ez nem a tanítók, vagy az iskola alkalmazottainak dolga” – véli az igazgató, aki az Oktatásügyi és Tudományos Dolgozók Szakszervezetének képviselője is.

Felsőpatonyban és a bősi Amade László Alapiskolában is inkább a megszokott, antigéntesztelésben látják a megoldást a gargalizálós teszt helyett. „Az önkormányzat közölte, hogy még sokáig megszervezi a tesztelést, a szülők a tízévesnél idősebb gyerekeket is magukkal vihetik ugyanúgy, ahogy sokan eddig is tették” – nyilatkozta Sebő Renáta, a bősi alapiskola igazgatója.



Többször fertőtlenítenek

Bősön is szerdán fogadták először az alsó tagozatos tanulókat, a diákok 88 százaléka, 141 gyerek ült vissza az iskolapadba. A szülők leadták a becsületbeli nyilatkozatot, tőlük és az alkalmazottaktól is negatív tesztet kértek. Sebő Renáta azt mondta, hogy rendben halad a tanítás, naponta többször fertőtlenítik a padokat, mérik a gyerekek testhőmérsékletét. Arról, hogy a felső tagozatos diákok mikor térhetnek vissza az iskolába, a minisztérium dönt, Horváth Zoltán szerint már ideje lenne, hogy visszatérjen az eredeti mederbe az oktatás. „Ezt a maradék két hónapot fel kell használni arra, hogy a gyerekek bepótolják a tananyagot. Vannak hiányosságok, nagyon csökken a gyerekek aktivitása, már megunták a jelenlegi oktatási formát” – jegyezte meg az igazgató.

Teszt a felső tagozaton

A galántai Kodály Zoltán Alapiskolába hétfőtől térnek vissza az alsó tagozatosok. Oláh Hajnalkától, az iskola igazgatójától megtudtuk, a tanulók 86 százaléka jelezte, hogy ismét tantermi oktatást szeretne. „A többi szülő egyelőre nemmel válaszolt. Valószínűleg tartanak a fertőzéstől, illetve olyan családokról van szó, ahol nagyszülőkkel élnek egy háztartásban. A kilencedikes évfolyammal kapcsolatban megjelent rendelet meglehetősen kétértelmű, hiszen az előző rendeletben a végzős évfolyamokról van szó, a tegnapelőtt kiadottban viszont már szó sincs a kilencedikesekről, csak az alsó tagozatos és a hátrányos helyzetű tanulókat említik. Egyelőre megvárjuk az április 12-i döntést, hogy megtudjuk, mi lesz a felső tagozatos évfolyamokkal. Reméljük, hogy egyértelmű lesz a döntés és nem nekünk kell megint értelmezni a rendelet egyes részeit” – fejtette ki Oláh Hajnalka. A teszteléssel kapcsolatban elmondta, minden kaotikus, megrendelték a gargalizálós teszteket, de egyáltalán nem kaptak. A jelenlegi előírások szerint az alsó tagozatos gyerekeknél az egyik törvényes képviselőnek kell hét napnál nem régebbi negatív tesztet felmutatnia, a gyerekeket nem kell teszteltetni, a felső tagozatosokat viszont igen. Az igazgató feltételezi, hogy ez is változni fog. Az iskolában folyamatosan működik az egész napos napközi a kritikus infrastruktúrában dolgozó szülők gyerekei számára annak ellenére, hogy nagyon kevés volt az érdeklődő. Most csupán egy ilyen gyerek tartózkodik az iskolában és korábban is legfeljebb hárman voltak.

„Nálunk a 197 alsó tagozatos diákból mintegy 150-en jártak iskolába eddigˮ – mondta Majer Péter, a Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója. Nem hiszi, hogy hétfőtől teljes létszámmal fognak működni, mivel „aki akarta, az eddig is hozhatta a gyermekétˮ, de a pontos helyzetről csak pár nap múlva tudnak beszámolni. Az igazgató úgy látja, a központi határozatokban vannak kiskapuk, az illetékes szervek nem mondták ki egyértelműen, hogy minden alsó tagozatos diáknak vissza kell térnie. A felső tagozatos gyerekek kapcsán pénteken tudták meg, hogy milyen módon kell értesíteniük a szülőket. Kedden, április 13-án kapnak gargalizálós teszteket, a város által biztosított egészségügyi személyzet segítségével letesztelik a vizsgálatot igénylő diákokat. Április 17-ére, szombatra lesznek meg az eredmények, ezek függvényében döntenek az április 19-ei teljes iskolanyitásról.



Kivárnak a tesztekkel

Bacsó Péter, a párkányi Ady Endre Alapiskola igazgatója elmondta, hogy a fenntartóval abban állapodott meg, hogy április 19-én megnyitják az iskolát. „Még várom a minisztérium tájékoztatását, hogy milyen feltételekkel. A gargalizálós tesztekről mi is hallottuk, hogy jók, pontosak és gyorsan elvégezhetőek, de egyelőre nem rendeltünk belőlük, mert sok helyen gond volt a kiszállással, sokan nem is kapták meg. Mi várunk még ezzel. Iskolánkban ugyanis több száz gyereket kellene letesztelni, erre külön munkaerőm nincs, a tanárokat pedig nem kötelezhetem arra, hogy teszteljenek, biológiai anyaggal dolgozzanak, nem kényszeríthetem őket olyasmire, ami nincs a munkakörükben. Várunk még a tesztelésselˮ – zárta Bacsó.

Szilassy Alica, a nagyszarvai alapiskola igazgatónője nem zárkózik el a gyerekeknek szánt tesztektől, sőt. „Ha lesz rá lehetőség, az iskola biztosan megpróbálkozik vele. Információim szerint egyelőre nincs elég teszt, sok a papírmunka, az igazgatók nem kapnak százszázalékos tájékoztatást. A módszert viszont kifejezetten jónak tartom főleg, ha erre hosszú távon lesz szükség, és talán a pedagógusoknál is alkalmazni lehetne” – nyilatkozta az igazgatónő. A szülők véleményét eddig csupán szúrópró-baszerűen kérdezték meg, és nem volt ellenvetés.

A híradóra várva

Csaknem egy hétig tartó felmérést végzett a Czuczor Gergely Alapiskola vezetése a szülők körében arról, igényelnék-e gyerekeik számára a gargarizálós antigénteszteket. Priskin Zoltán iskolaigazgató ezzel kapcsolatban elmondta, írásbeli visszaigazolást a felső tagozatos gyerekek szülei közül mintegy negyven százalékuk küldött, de továbbiak is jelezték az érdeklődésüket. Az iskola vezetése csak a hivatalos, írásbeli beleegyezést veheti figyelembe, ezeket a teszteket megrendelték. Priskin Zoltán emellett számos problémára mutatott rá, például arra, hogy a teszteket egy cég dolgozói szállítják ki, majd gyűjtik be, és a szülőket 72 órán belül tájékoztatják az eredményről. Általánosságban is tájékoztatják majd az iskolát látogató családokat arról, hogy melyik osztályban nincs fertőzött, és melyikben akadt. Az érsekújvári alapiskola igazgatósága szerint számos kommunikációs eszközön tárgyalhatnának az iskolák vezetőségével, ám az utóbbi időben kénytelenek a pedagógusok az esti híradót figyelni, hogy értesüljenek a legújabb fejleményekről. Nagy gond egy-egy hirtelen érkező döntéssel kapcsolatban tájékoztatni a szülőket, a tanulókat, majd sietve megtenni a szükséges szervezési lépéseket. Jóval összehangoltabban, rugalmasabban kellene együttműködni a tanulók érdekében. A lévai Juhász Gyula Alapiskolában jelenleg az alsó tagozatosok 98 százaléka vesz részt a tantermi oktatásban, a távúton tanuló felső tagozatosokkal kapcsolatban nem tettek semmilyen lépéseket. Lőrincz Katalin igazgatóhelyettes arról tájékoztatott, hogy a lévai válságstáb várhatóan április 13-án, vagy 14-én ül össze, és ezt követően dönt a városi alapiskolák fenntartója a következő lépésekről, illetve azok összehangolásáról a városban. (tb, béva,buch, sk, száz, vp)