Vége a kijárási tilalomnak, újranyitnak az iskolák – ilyen intézkedések várnak ránk hétfőtől

Pozsony | Január 10-től az óvodások, az általános iskolások és a középiskolások is visszatérhetnek a helyszíni oktatáshoz – jelentette be Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter. Ezzel együtt a kijárási tilalom is véget ér. Összegyűjtöttük, mi változik a jövő héttől.