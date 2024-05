Fokozta az ellenőrzést és a járőrözést a rendőrség

Továbbra is fokozott ellenőrzés és rendőri járőrözés van érvényben Szlovákiában, például az iskolák környékén, de a bevásárlóközpontoknál, fontos középületeknél, kórházaknál, hivataloknál, újságok és televíziók székhelyénél is, emellett egyes politikusok és más személyek védelmét is fokozták. Erről a közösségi hálón tájékoztatott a testület.