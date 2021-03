Mutatjuk, milyen változásokat hoz hétfőtől a Covid-automata

A kormány a múlt héten ismét szigorította a járványügyi óvintézkedéseket, ez pedig befolyásolja a Covid-automata működését is.

Pozsony | A kormány a múlt héten ismét szigorította a járványügyi óvintézkedéseket, ez pedig befolyásolja a Covid-automata működését is.

Az utóbbi hetekben a Covid-automata hetente frissülő regionális járványtérképe döntött arról, milyen szabályok vonatkoznak a tesztelésre, a természetlátogatásra és az iskolanyitásra. A bordó és piros régiók között például megengedett volt az utazás, ha a család természetlátogatás céljából hagyta el a járást, amelyben él. Az iskolanyitás a bordó járásokban a regionális közegészségügyi hivatal és a polgármester döntésén múlott, a piros járásokban pedig probléma nélkül kinyithattak az intézmények.

Ennek azonban egyelőre vége, mivel a kormány a romló járványhelyzet miatt elfogadta a járványügyi szakértők szigorításokkal kapcsolatos javaslatait.

Az új szabályok értelmében a természetlátogatás csakis az adott járáson belül lehetséges, besorolástól függetlenül (kivéve Pozsony és Kassa lakosait, előbbiek a teljes megyében utazhatnak, utóbbiak a városban, valamint a Kassa-környéki járásban). Az iskolákba pedig mostantól csak azon szülők gyermekei térhetnek vissza, akiknek a munkahelye nem teszi lehetővé, hogy otthonról dolgozzanak.

Ez azt jelenti, hogy a regionális járványtérkép mától csak a munkába járáshoz szükséges teszteredményekről dönt, és ez legalább két hétig így is marad. Továbbra is érvényes, hogy a fekete és a bordó járásokban kötelező magunkkal kell vinnünk egy 7 napnál nem régebbi negatív teszteredményt, ha dolgozni megyünk. A piros besorolású járásokban elegendő a 14 napnál nem régebbi tanúsítvány is. Utóbbi azonban mindössze 3 járást érint: a Késmárki, a Turdossini és a Mezőlaborci járást.

A járványhelyzet romlása abból is látszik, hogy a piros járások száma csökken (múlt héten még 6 ilyen járás volt), a fekete járások száma pedig fokozatosan nő. Az előző héten még 20 ilyen besorolású járást tartottak számon, hétfőtől azonban már harmincat.

A járások besorolása március 8-tól Fekete járások: Báni, Gyetvai, Alsókubini, Dunaszerdahelyi, Galántai, Galgóci, Homonnai, Illavai, Kassai (I.–IV.) , Kassa-környéki, Turócszentmártoni, Vágújhelyi, Simonyi, Pöstényi, Vágbesztercei, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Rózsahegyi, Vágsellyei, Trencséni, Nagyszombati, Stubnyafürdői, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Zólyomi.

Piros járások: Késmárki, Turdossini , Mezőlaborci .

A többi járás bordó besorolást kapott.