Rendőröket sértegetett egy képviselőjelölt, közös fotót is készített

A képviselőjelölt vulgáris szavakkal illette a rendőröket, majd közös képeket is készített velük.

Zólyom | A képviselőjelölt vulgáris szavakkal illette a rendőröket, majd közös képeket is készített velük.

A képviselőjelölt a járműből kiabált a rendőrökre az egyik zólyomi (Zvolen) útkereszteződésben. A sofőr azt nehezményezte, hogy az autóban ülő egyik rendőr telefonált – a közlés szerint azonban az alkalmazott egy utasítást kapott mobilon.

Miután megállították, a politikus átadta a szükséges papírokat, közben pedig továbbra is vulgáris szavakkal illette a rendőröket, és egy szelfit is készített velük, amelyet aztán Facebook-oldalán is megosztott.

Bővebb információkat, valamint azt, hogy konkrétan melyik párt jelöltje a férfi, nem hozta nyilvánosságra a rendőrség.

A Denník N információi szerint azonban az arrogáns sofőr Marek Darmo volt, aki a Marian Kotleba nevével fémjelezett ĽSNS listáján indul a 149. helyen.

Az ügyet egyelőre szabálysértésként kezelik.