Rendezik a speciális oktatást igénylő diákok helyzetét Bátorkeszin

„A diákok egy része valószínűleg meg fogja tudni oldalni a bejárást Komáromba vagy Ógyallára. Azoknak pedig, akik nem, Bátorkeszin lehetőséget biztosítunk majd az oktatásra“ – vázolta az elképzeléseiket Labancz Roland (MKP), a község polgármestere lapunk megkeresésére. Mint ismeretes, a komáromi magyar tannnyelvű Speciális Alapiskola Bátorkeszin működő kihelyezett tagozata a fenntartó Nyitrai Járási Hivatal tervei szerint a következő tanévtől kezdőden megszűnik. A hivatal a tagozat sorsának kezelését – amelynek keretében a jelenlegi tanévben hét gyermek kap oktatást – gyakorlatilag a helyi önkormányzatra bízta.

Labancz Roland tájékoztatása szerint szerdán egyeztettek Nagy Beátával, a komáromi Speciális Alapiskola igazgatójával. Valamilyen módon integrálni fogják az érintett gyerekeket a helyi alapiskolába, ám ennek pontos módját még nem tudják, ez valamikor a következő tanév elejéig fog eldőlni. Most egyeztetnek az egyes gyerekek szüleivel. Az egyik lehetőség szerint nyitnának egy speciális osztályt a bátorkeszi alapiskolában, ugyanakkor ha csak két-három diákról lesz szó, akkor ez nyilvánvalóan nem járható, s nem is célszerű út. A másik opció pedig egyszerűen az volna, ha a már meglevő osztályokba sorolják be a diákokat, mindenkit a saját életkora szerint.

A polgármester ismét kihangsúlyozta, továbbra sem örülnek annak, ahogy a helyzet rendezésére rákényszerültek. „Ez nem jó sem a gyerekeknek, sem a két alapiskolának“ – emelte ki, majd hozzátette: „Voltam én is Nyitrán, tárgyaltunk a járási hivatallal. Nem értem a racionalizáció anyagi vonzatát, hogy miként lehetséges spórolni ezzel, hiszen ezekre a diákokra magasabb fejkvóta jár, s ha nem Bátorkeszire, akkor máshova kell járniuk speciális iskolába. Így is, úgy is az államtól kapják a pénzt. A pedagógiai oldalt sem értem. Nem mondtak olyat, amellyel engem, akár mint volt pedagógust, akár mint önkormányzati pénzügyekkel foglalkozó szakembert meggyőztek volna.“