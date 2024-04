Rakétákat lőttek ki ma délután Kassa közelében

Különös lehetőség

„Ez az esemény egyedülálló lehetőséget jelent a kassai egyetem repüléstudományi karának és partnereink közötti együttműködés fejlesztésére. Amellett, hogy a verseny a szlovákiai középiskolások és fiatalok körében elterjeszti az űripar ismertségét, azt is megmutatja, hogy az űripar egy olyan ígéretes terület, ahol fejlődhetnek és alkalmazhatják magukat. Az idei verseny egy afféle pilótaprojekt a Kelet-szlovákiai Űrkutatási Klaszter együttműködésének is köszönhető, amelynek legfőbb támogatói között a szervezők többsége megtalálható” – jelentette ki Juraj Gazda rektorhelyettes, aki a helyi mentorok és oktatók szerepét is kihangsúlyozta.

„Úgy gondoljuk, hogy a verseny következő éveiben a csapatok kitüntetései csak növekedni fognak. Az ehhez hasonló versenyek segítenek a középiskolás diákoknak meghatározni a jövőjüket. Az oktatás és a munka összekapcsolása, valamint a helyi mentorok útmutatása segíthet nekik a következő irány kiválasztásában, legyen szó akár egyetemi tanulmányokról vagy főiskolán, vagy a gyakorlatban. Mindig öröm látni, hogy ennyi lelkes fiatal próbálja megmutatni, mire képes” – tette hozzá Gazda.

A résztvevő csapatok eperjesi és rozsnyói diákokból álltak össze, a szatelit tokjának prototípusát 3D nyomtatóval készítették. Az eperjesi csapattagok Marian Haborák csapatvezető irányításával otthon készítették el az elektronikát az ESP32 egységekkel való kommunikációval és a kapott adatok feldolgozására szolgáló algoritmussal.