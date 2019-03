Pozsonyban tiltakoznának a sertésfarm megnyitása ellen

Hizlalda a Sándor tanyán

A Sándor tanyát 1996-ban bezárták, a dán tulajdonú szenici (Senica) Agrovýkrm Részvénytársaság 2007-ben vásárolta meg a telket, Tótmegyer akkori vezetésének a beleegyezésével.

Az Agrovýkrm Részvénytársaság a SITA hírügynökségnek küldött állásfoglalásban hangsúlyozza, hogy a községtől három kilométerre fekvő telken korábban is hizlalda működött, és a vállalkozói tervet, a környezetvédelmi hatástanulmányt az illetékes hivatalok már jóváhagyták. A Sándor-tanyán sertéstenyésztéssel foglalkoznának, a kismalacokat kamionokon szállítanák a megrendelőhöz más farmokra. Az 5,6 millió eurós beruházás keretében felújítanák a régi épületeket, és további hét csarnokot építenének. 2017-ben két lakossági fórumot tartottak Tótmegyeren, amelyen tájékoztatták a lakosokat a részvénytársaság vállalkozói tervéről. A tótmegyeri és sókszelőcei agrárvállalkozók már akkor elzárkóztak attól, hogy a trágyalét felhasználják a földjeiken. Tótmegyer korábbi vezetése azonban még 2016 májusában jóváhagyta a beruházást. Pavol Hudák, a tótmegyeri Poľno Sme Kft. vezetése nevében hangsúlyozta, hogy a termőföldeket bérlők úgy nyilatkoztak, ha a szennyvízhulladékot bármilyen módon felhasználják a parcelláikon, akkor felmondják a bérleti szerződést.



Több ezren tiltakoztak

Két évvel ezelőtt négy nap alatt csaknem ötezer régióbeli lakos írta alá a petíciót, amelyben követelték, hogy az illetékes hivatalok vizsgálják meg újra a vállalkozói elképzelést.

Tótmegyeren 1609, Sókszelőcén 734, Negyeden 602, Vágfarkasdon 335, Szímőn 307, Tardoskedden 266, Érsekújvárban 302 lakos csatlakozott a tiltakozáshoz, és továbbiak Bánkesziről, Nagysurányból, Zsigárdról, Vágtornócról és Vágsellyéről. Évi 95 tonna ammónia pusztító hatással lehet a környezetre, a vizek minőségére és az itt élők egészségére. 7200 anyadisznót nevelnének a megafarm üzemeltetői, és évente 160 ezer kismalacot szállítanának a telepről más hizlaldákba. A Sándor-tanyán a helyiek elmondása szerint 1500-nál több hízót sosem neveltek. A lakosoktól megtudtuk, végre fellendülőben az idegenforgalom, sokan látogatják a helyi kastélyt és a termálfürdőt, de ha megnyitják a farmot, elmaradnak majd a látogatók az elviselhetetlen bűz miatt.

Tótmegyer és a környék lakosai úgy vélik, hogy inkább a hazai állattenyésztőket kell támogatni, valamint olyan farmokat, melyek működése nem veszélyezteti a térségben élők egészségét.



Csatlakoznak a tiltakozókhoz

Tóth Marián, Tardoskedd polgármestere elmondta, a község lakosai már évekkel ezelőtt sem értettek egyet azzal, hogy a szomszédos község területén ekkora sertéshizlaldát üzemeltessenek.

„Sajnálatos, hogy a község korábbi vezetése jóváhagyta a vállalkozói elképzelést. A helyi lakosok elég későn ocsúdtak, sajnos az emberek csak akkor érzik meg a reális veszélyt, amikor már markológépekkel vonul ki a területre a beruházó. Várhatóan ismét téma lesz a testületben a sertéshizlalda. Továbbra is ellenezzük a megnyitását“ – mondta Tóth Marián. Légvonalban hat kilométerre fekszik Tótmegyertől a Vág menti Szímő. Bób János a község polgármestere elmondta, már a 2017-es lakossági fórumon részt vett a környező községek polgármestereivel, vállalkozóival és képviselőivel együtt. A szímői testület abban az évben határozatot fogadott el, amelyben elutasította a vállalkozói elképzelést arra hivatkozva, hogy veszélyeztetné a térségben élő lakosok egészségét, kedvezőtlen hatással volna az életük minőségére. „Ha megvalósul a közös pozsonyi tiltakozás, természetesen mi is csatlakozunk hozzá“ – hangsúlyozta Bób János. Sókszelőcén a községi hivatal dolgozói elmondták, ők is csatlakoznak a tiltakozókhoz. A korábbi lakossági fórumon azt nehezményezték, hogy senki sem kérte ki a véleményüket. Néhány, a főút mentén lakó család is panaszt emelt az ügyben.

Nyilvánvaló, hogy Sókszelőcén haladnának át a süldőmalacokkal megrakott kamionok és a szennyvizes kocsik. A környezeti hatástanulmány alapján érintettek ugyan a Tótmegyer-Vágfarkasd útszakasz közelében élők is, de ebben az esetben a Vág folyónál kompra kellene tenni a kamionokat.