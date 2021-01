Pozsonyban még nem tudják, mikor kezdik el újra tesztelni a fertőzötteket

Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere csütörtökön a közösségi hálón jelentette be, a főváros dolgozik azon, hogy azokat a személyeket, akiknek pozitív lett a koronavírustesztjük, PCR-teszttel is ellenőrizzék. Ezzel megerősíthetik a diagnózist, és az vírus brit mutációja is kimutatható. „Nagyon értékes információkhoz juthatunk így a Pozsonyban uralkodó helyzetről, és tesztek eredménye előrejelezheti, mire kell számítanunk” – mondta Vallo.

Pozsonyban és a városrészekben több mintavételi pont nyílik a hétvégén, ahol antigénteszttel végzik a szűrést. Bár a fővárost a fertőzöttség alapján a zöld zónába sorolták, ezért nem köteles megszervezni a szűrést, mégis felállítják a tesztelőpontokat. Vallo figyelmeztetett, hogy a veszély nem múlt el, ha túl korán enyhítenének a szabályokon, gyorsan romlana a helyzet és a fertőzöttek száma hirtelen megugrana.

A covid.bratislava.sk weboldalon elérhető az a térkép, amelyen megtalálhatók azok a pozsonyi mintavételi pontok, ahol a hétvégén tesztelni fognak.