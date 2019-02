Párkányi Fagyos Kakasok – akiknek a téli Duna-part a Riviéra

„Kellemes nyári kalandnak indult. A tavalyi kánikulában egy-egy órára szinte naponta lementem a Dunára, hogy a 25 fokos vízben – amit kezdetben kifejezetten hidegnek, később kellemesen frissítőnek éreztem – lehűtsem magam. Meg sem fordult a fejemben, hogy eljön a nap, amikor 2 fokos vízben fogok lubickolni ” – mesélte mosolyogva Gyetven Miklós, a Fagyos Kakasok csapatának alapítója. A csoport nevét a város címerében szereplő kakasról és a város történelmi nevéről (Kakath) kapta.

Mint egy termálvizes medencében

A nyár elmúltával egy családi séta alkalmával úgy döntött, hogy kipróbálja, milyen érzés lehet szeptember végén megmártózni a 19 fokos Dunában. „Ekkor Gál Ákos barátom már napok óta a jeges vizes fürdőzés előnyeiről győzködött. Miután elolvastam Wim Hof, a legendás holland jégember könyvét, elkezdett motoszkálni bennem a gondolat, hogy jó lenne kipróbálni azt is, milyen lehet egy téli csobbanás a Dunában” – folytatta a megkezdett történetet Miklós, aki rövid időn belül lelkes kis csoportot toborzott maga köré. Egész télen, heti több alkalommal lejártak a folyóhoz, amelynek vízhőmérséklete most 2 és 4 fok között mozog. Ők mégis olyan mosollyal arcukon kuporognak benne, mint mások a termálvizes medencében szoktak.

Minden a fejben dől el

„Elvünk a fokozatosság volt. Most úgy látom, hogy az óvatoskodást talán kissé eltúloztuk, mert csapatunknak már vannak olyan nőtagjai is, akik pár napos edzés után csatlakoztak hozzánk” – állítja. Hogy ez az edzés miből állt? Egy héten keresztül a napi tusolást egy-másfél perces hideg vizes zuhannyal zárták. Gyetven Miklós ezt a módszert javasolja azoknak, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy kipróbálják a jeges vizes fürdés előnyeit. „Kevesen tudják, hogy a csapból folyó hideg víz nyáron általában 22, télen 15 fokos. Viszont ez is elegendő ahhoz, hogy az egy-két perces tusolás után enyhe bizsergést érezzenek bőrükön. Ettől a szokatlan érzéstől nem kell megriadni. Teljesen természetes reakció. Egyébként minden a fejben dől el” – mondja. És hogy milyen érzés 2 fokos vízben csücsülni? „Zsibbasztó. Az ujjak és a végtagok teljesen elgémberednek, ezért sem tanácsos a szabadtéri jeges vizes fürdőzéssel kísérő nélkül, egyedül próbálkozni” – hangsúlyozza. A jeges vizes fürdőzés előnyei közül az immunrendszer erősítését emeli ki, de megemlítette azt is, hogy volt, akinek a depresszióján segített.

Élettani hatásai

A jeges vizes fürdőzésnek az északi országokban nagy hagyománya van. A téma szakértői szerint az élettani hatás szempontjából tulajdonképpen mindegy, hogy 4 vagy 15 fokos a víz, a hangsúly a rendszerességen van. A hirtelen hideghatás egyfajta sokként éri a szervezetet: a végtagok erei összehúzódnak, a vérnyomás megemelkedik, a szív szaporábban ver és a légzésszám is növekszik, az anyagcsere folyamatok viszont lelassulnak. A végtagokban és a bőrben csökken a vérátáramlás, majd a fürdő befejeztével ismét fokozódik, így a szövetek oxigénben és tápanyagban dús vérhez jutnak. Ezért jó hatással lehet az erekre és a bőrre. Szív- és érrendszeri betegeknek vagy légúti betegségekben szenvedőknek szigorúan ellenjavallott kipróbálni, de egészséges embernek is érdemes kikérnie kezelőorvosa tanácsát.

Szeretnék bővíteni a bázist

A Fagyos Kakasok Párkány Facebook-csoportban rengeteg hasznos tanácsot és jeges fürdőzéssel kapcsolatos információt lehet olvasni. „Szeretnénk, hogy közös jeges csobbanásainkhoz egyre többen csatlakoznának. A jelenlegi 24 fős csapatlétszámot szeretnénk 50 fősre emelni, és a következő szezonban szeretnénk részt venni egy országos vagy nemzetközi találkozón is“ – mondta céljaikról Gyetven.