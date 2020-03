Párkány polgármestere: izolálták a fertőzött személyt és a vele érintkezésbe lépőket is

A pozitívan tesztelt párkányi személyt izolálták és a vele érintkezett további szenélyeket is házi karanténba helyezték - tájékoztatta lapunkat Eugen Szabó polgármester, miután reggel egyeztetett az Érsekújvári Regionális Közegészségügyi Hivatallal.

A polgármester arra kéri a lakosságot, hogy senki ne essen pánikba, mindenki viselkedjen felelősségteljesen és szigorúan tartsa be a koronavírussal kapcsolatos szabályokat és korlátozásokat. Továbbá senki se találgasson a fertőzött személy kilétét illetően, mert a Közegészségügyi Hivatal nem közöl ilyen adatokat. Biztos az, hogy a Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztálya azonnal karanténba helyezte a fertőzött személyt, aki egyébként jól van és egyelőre nem jelentkeztek nála a tünetek Mindenesetre őt házi karanténba helyezték, és a járványügyi osztály biztosítja számára az ételt és a gyógyszereket is. A vele érintkezett további személyeket is házi karanténba vonták, 14 napig. A helyzetet a regionális közegészségügyi hivatal ellenőrzi.