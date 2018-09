Párkány komposztál, újrahasznosít

Párkány | Két év alatt 4 százalékról 21 százalékra emelte a szelektíven gyűjtött hulladék arányát Párkány. „Ez jó kiindulópont a további javulás felé” – vélekedik Eugen Szabó polgármester.

Párkányban három éve indították be az új hulladékgazdálkodási rendszert. „A szelektív hulladékgyűjtés bevezetése után nagymértében megemelkedett a zöldhulladék mennyisége, amit jelenleg a szalvétagyár melletti kis komposztálótelepen gyűjtünk. Miután megszáradnak az ágak, ledaráljuk és energetikai célokra hasznosítjuk. A füvet és a leveleket a komposztálás után tereprendezésnél használjuk” – tájékoztatta lapunkat a polgármester. A zöldhulladék mennyiségének emelkedésével számolva a város egy projektet dolgozott ki, melynek célja az újrahasznosítás hatékonyságának fokozása. „A projekt összértéke 670 ezer euró. A támogatásból technikai berendezéseket – szállítóműveket, rakodógépeket – vásárolnánk” – tájékoztatta lapunkat Folk Róbert, a városi hivatal fejlesztési osztályának vezetője. A projektet a város képviselő-testülete támogatja, megvalósítása a környezetvédelmi minisztérium döntésétől függ. „Felmerült a háztartásokban való komposztálás támogatása is. Ennek az a hátránya, hogy nem mindenki vállalná. Emellett a város által kezelt területeken is nagy mennyiségű zöldhulladék keletkezik, amivel szintén kezdeni kell valamit. Alternatíva lehetne egy regionális komposztáló vagy biogázüzem, amelyekben szintén feldolgozható a zöldhulladék, de ilyen nincs a közelben” – egészítette ki Eugen Szabó.

A hulladéktárolási díjról szóló törvényjavaslat szerint januártól az osztályozás mértékéktől függ, hogy a települések mennyit fognak fizetni a vegyes hulladék tárolásáért a lerakókon. A TASR hírügynökség szerint jövő évtől kevesebb mint 10 százalékos osztályozottságnál 17 euróba kerülne egy tonna szemét tárolása.