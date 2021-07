Önköltséges tesztelés kérdéses áron

A Komáromi járásban több helyen, Gútán és Komáromban is lesz lehetőség önköltséges alapon antigéntesztelésre. Biztosan folytatja ugyanis a működését a Semmelweis Ignác Egészségközpontban levő mintavételi pont. Czirfusz Mónika orvos, klinikai mikrobiológus érdeklődésünkre elmondta, július 1-től minden nap 12.30 és 16.30 között tartanak nyitva, a nyitva tartás kitolódhat a várakozók számától függően. Addig fognak működni, amíg lesz igény a mintavételre. A központi állami koordináció valószínű megszűnésével időpontfoglalásra nem lesz mód, az érdeklődőket érkezési sorrendben fogadják. A jövőben PCR-tesztekhez szükséges mintavételt is szeretnének végezni. Az általuk kiadott tanúsítványok továbbra is négynyelvűek lesznek, valamint megfelelnek az európai szabványoknak is. Az antigéntesztek pontos árát még nem határozták meg, ez csak július 1-én, azaz ma derül ki.

A témában megkerestük a komáromi kórházat is, ám az azt üzemeltető AGEL SK-től lapzártáig nem érkezett válasz a kérdéseinkre. A Komáromi Regionális Egészségügyi Hivatalban már jó ideje nem végeznek antigénteszteket, bevezetésüket most nem is tervezik. Viszont a PCR-tesztek elvégzésére továbbra is lesz lehetőség – közölte lapunkkal Helena Uríčková igazgatóhelyettes.

Gútán és Ógyallán is

Viola Miklós orvos és a MEDCHIR Kft. tulajdonosa érdeklődésünkre közölte, július 1-től az általuk üzemeltetett gútai mintavételi pont önköltséges alapon továbbra is működni fog. Véglegesítették az árat is: 10 euróba kerül náluk egy gyorsteszt. A hét minden napján 8 és 16 óra között várják az érdeklődőket.

Ógyallán egyelőre bezárják az ADOS Život s.r.o. által üzemeltetett mintavételi pontot. A cég ügyvivője, Marcela Vidová lapunknak elmondta, függőben hagyják, hogy a közeljövőben esetleg átállnak-e az önköltséges tesztelésre. Ez elsősorban attól függ, mekkora lesz az igény a gyorstesztekre a járás más városaiban. Ha indokolt lesz, akkor a következő héten megfontolják az ógyallai szűrőállomás újranyitását.

Molnár Zoltán (független) Naszvad polgármestere arról tájékoztatott bennünket, hogy városukban már kedden bezárt az utolsó mintavételi pont. Úgy látja, legalább egy szűrőállomást „elbírtak még volnaˮ a lakossági visszajelzések és igények alapján.

Továbbra is van igény

Czirfusz Mónika az Új Szónak elmondta, alapvetően a töretlen érdeklődés miatt döntöttek a mintavételi hely további működtetése mellett. Továbbra is 150–200 kliens keresi fel őket minden nap, akiknek jellemzően külföldi utazás, ingázás vagy orvoslátogatás miatt van szükségük az ingyenes gyorstesztre. Hasonlóan nyilatkozott Viola Miklós is a gútai helyzettel kapcsolatban. Ők úgy tapasztalják, nagy az érdeklődés, például egyes vállalatok drágállják a PCR-teszt árát, s ezért az olcsóbb antigénteszttel fogják szűrni az alkalmazottaikat.

A tesztelés haszna

Czirfusz Mónika hangsúlyozta, a folyamatos tesztelésnek nagy szerepe volt abban, hogy tavasszal sikerült megtörni a járvány lendületét Szlovákiában, ezáltal pontos képet kaphattunk a terjedés intenzitásáról is. A Semmelweis Ignác Egészségközpontban 2020 novembere és június 27-e között összesen 67 280 tesztet végeztek el, amelyből 1427 volt pozitív. 2020 decemberében találták a legtöbb fertőzöttet, szám szerint 433-at, míg a legtöbb vizsgálatot, 12 350-et márciusban végezték el. Májusban 21 fertőzöttet szűrtek ki, míg június folyamán 27-éig már csak négyet. Rávilágított, hogy a saját statisztikai görbéjük pontosan leképezte a járvány országos intenzitását.

Lesz központi hozzáférés?

Czirfusz Mónika szerint óriási kérdőjel, hogy a tovább működő mintavételi helyek hozzáférnek-e július 1-től az „Ezdravieˮ rendszerhez vagy sem. Információi szerint egyelőre nagy valószínűséggel az állam gyakorlatilag törli a hozzáférést, ám ezt értelmetlen lépésnek tartaná. Meglátása szerint a hozzáférés megtartása mellett több érv is szól: egyrészt a teszteredményeket így lehet feltüntetni az uniós zöldkártyán, másrészt pedig jól bejáratódott központi rendszerről van szó. Erről a Szlovák Mikorbiológiai Szövetség elnökeként is próbált kommunikálni az illetékes állami szervekkel az elmúlt napokban, de világos válaszokat nem kapott. „Felhívtuk a figyelmet a tesztelés folytatásának jelentőségére a delta variáns terjedése miatt. Úgy tűnik, az állam a lehető legkevesebb pénzt szeretné fordítani a tesztelésre, az oltásra helyezik a fő hangsúlyt, ami mindenki számára ingyenesˮ – fejtette ki álláspontját a szakember.

Az Ezdravie rendszeréhez való hozzáférés, valamint a határ menti városok mintavételi pontjai kapcsán több kérdést tettünk fel az egészségügyi minisztériumnak is, lapzártáig tőlük sem kaptunk választ.

Nem lesz tesztpont

Mától Párkányban a templom melletti antigéntesztpont és a Párkányi Rendelőintézetben működő tesztelőpont is megszűnik, nincs mintavétel a kompkikötői tesztponton sem. Czékus András, a rendelőintézet igazgatója lapunkkal közölte, hogy az egészségügyi tárca nem hosszabbította meg a rendelőintézettel a szerződést. Czékus elmondta, értesülései szerint a kormány azt tervezi, hogy antigéntesztpont ezek után csak ott lesz, ahol PCR-tesztet is végeznek, és mindkét szolgáltatás fizetős lesz. A keddi párkányi önkormányzati ülésen Eugen Szabó polgármester annyit mondott, a város mindent elkövet, hogy legalább egy tesztpont maradjon Párkányban. Farkas Iván, Muzsla polgármestere, Nyitra megyei képviselő arról tájékoztatta az Új Szót, a megyei képviselő-testület határozatot fogadott el a héten arról, hogy Nyitra megye létesítsen a határvárosokban tesztelőpontokat, legyen tesztpont Ipolyságon, Párkányban és Komáromban is, főképp azért, hogy a Magyarországra, munkába ingázókat ki tudják szolgálni. Hogy ezek a megye által működtetett tesztpontok mikor és milyen feltételekkel nyitnak meg, és lesz-e ezekben PCR- és antigéntesztelés is, egyelőre nem ismeretes.

Oltás helyben

A párkányiak viszont már igénybe vehetik a párkányi oltópontot is – ehhez az oltási jelentkezési lapot le kell adniuk Michaela Pajchortovánál a városi hivatalban. A városháza ugyanis heti rendszerességgel listát állít össze a jelentkezőkről és ennek alapján oltják be a helyieket a Párkányi Rendelőintézetben. Oltás már csak szombatonként lesz a párkányi oltóponton – közölte Pajchortová az ülésen. Életkori megkötés nincs, 16 éves kortól mindenki jelentkezhet, aki az első Pfizer adagra vár, vagy a másodikra, ha eltelt az elsőtől számítva 28 nap, illetve azok a külföldi állampolgárok is jelentkezhetnek, akiknek állandó tartózkodási engedélyük van Szlovákiában. A regisztrációs lap a városháza előcsarnokában kikérhető, internetről is letölthető. A listára a városi hivatalban lehet jelentkezni, a hivatal fogadóóráiban, hétfőn, szerdán és pénteken. Bővebb információk a www.sturovo,sk internetes oldalon. (vp, buch)