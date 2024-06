Népdalokat énekeltek, majd elemezték a tartalmukat

Az előadás során megtudhattuk, hogy mit jelentettek eleink életében az egyes korabeli tárgyakon és a népdalokban foglalt színek. Elsőként a talán leggyakoribban előforduló és legdominánsabb színt, a pirost emelte ki, ami amellett, hogy a vér színe, a szerelemé, az életrevalóságé és magáé az életé, még gonoszűző is. Lanczendorfer Zsuzsanna belekezdett a Két szál pünkönsdrózsa című népdal eléneklésébe, melybe a második sor után azonnal becsatlakozott a közönség is. Az ének után a tartalmát kielemezve megtudtuk, hogy a kihajlott pünkönsdi rózsa maga a lány, aki az útra hajol ki, hogy megtalálja kérőjét. A piros szín után a fehér következett, mely a tisztaságot és a szüzességet jelenti. Elénekelték a Fehér liliomszál, ugorj a Dunába kezdetű népdalt, ami a hajnali megtisztulás szokását idézi, valamint a Kis kece lányomat is, melyekben mind-mind szerepel a fehér szín. Szó volt még bánatról, a szomorú népdalokról, amikben a feketéről, a barnáról és sötétzöldről énekelnek. Nem hagyta ki a zöldet sem, ami ugyancsak gyakori vendég népdalkincsünkben a természet, a vegetáció és a remény szimbólumaként.

A sárgával nagyon óvatosan bántak, nem volt mindegy ugyanis, hogy az a sárga milyen árnyalatú.

„A napsárgát szerette a magyar ember, a viaszsárgát nem. Rengeteg Napot tartalmazó mondókánk, hívogatónk van. De a halott az viaszsárga. Minden népdal, amiben benne van a sárga, annak negatív a vége”

– összegezte Lanczendorfer Zsuzsanna. A Nap mellett beszélt még a Holdról, a Földről és azok megjelenéséről, valamint a szivárványról is, mely egy nagyon régi jelkép, ami amellett, hogy a reményt szimbolizálja, összeköti az embert Istennel. Kitért még a gyümölcsökre, valamint az egyes virágfajtákra és azok konkrét jelképrendszerére is. Népdalainkban például a rózsa, a rózsaszál, a rózsabimbó is nagyon gyakori, de jelen van a tulipán is.

Jó pár népdalt elénekeltek a jelenlévők, mire remek hangulat kerekedett. Az előadó szórakoztató anekdotákkal tartotta frissen az közönséget, nagy sikerrel, ugyanis a figyelem egy percig sem lankadt. Énekszó és kacagás váltotta egymást, miközben rengeteg fontos információt megtudtunk. A szervezők az előadás alatt házi szörppel és ásványvízzel kedveskedtek a jelenlévőket, a nézők pedig a program végeztével kérdezhettek is az előadótól.

„Rengeteg értékes ember van a faluban, akiket ismerünk, de nem mindig kapcsolódunk egymáshoz. Szerettünk volna egy olyan platform lenni, ahol ezeket az embereket összehozzuk. Jelszavunk: a helyi érték, értékes hely”

– árulta el lapunknak Lelkes Edit az előadást után, majd hozzátette, hogy sajnálattal látja a faluba is begyűrűző elidegenedést, melyen mindenképpen változtatni szeretnének. Ezért további izgalmas programokkal készülnek, ahol minden korosztályt megszólítanak, legközelebb a kisgyerekes anyáknak és a helyi borkedvelőknek kedveskednek egy-egy rendezvénnyel.