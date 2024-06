Nem lépett fel Szandi a jótékonysági koncerten – a főszervező szerint azonban minden adott volt a produkcióhoz

A jótékonysági koncert célja egy, a lapunk által is bemutatott helyi család megsegítése volt. Ha összegyűlne a kellő mennyiségű pénz, egy kicsi, de új házat építenének a három gyermeknek és az őket egyedül nevelő enyhe mentális zavarral élő anyának a már meglevő, de rossz állapotú hajlékuk mellett. A június 15-i, szombati koncert Szandi fellépését kivéve rendben megvalósult, Gyurász Ilda, Sanci & Victoriya, és a Happy Gang feat. FLM is koncertezett, a műsor házigazdája Rák Viki volt. Mintegy 900 euró gyűlt össze a családnak, akiknek továbbra is gyűjtik a pénzt egy transzparens számlán.

A Blikk június 20-i cikke arról számolt be a szervező Angyali Kezek Nonprofit Szervezetre hivatkozva, hogy Szandi még a gépkocsiból sem szállt ki, mivel kevesellte a színpad előtt álló nézők számát. Azt mondta, a szerződésében az szerepel, hogy ötven fő alatt nem ad koncertet. A szervezők ellenben azt állítják, 60 jegyet adtak el, további 40-50 fő pedig önkéntesként volt jelen. Emellett próbálták meggyőzni Szandit arról, hogy legalább három-négy dalt énekeljen el, de az énekesnő nem volt hajlandó színpadra állni. Ettől függetlenül átvette az 1500 eurós gázsit, majd távozott.

A Blikknek Szandi férje, Bogdán Csaba azt mondta, fél 10-kor értek a helyszínre, ahol összesen nyolc ember állt a színpad előtt, illetve néhány másik egy büfében, a focipálya túloldalán. Szandi azért nem szállt ki a kocsiból, mert „nem nagyon volt hova”. A pénzt azért vették fel, mert ketten megtették, amit kellett, és önhibájukon kívül hiúsult meg a koncert. Ám nem 1500 euróról, hanem jóval kevesebb pénzről volt szó, amelyet utólag felajánlanak a családnak.

Bogdán Csaba szerint nem tudtak arról, hogy a koncerttel egy rászoruló családon segítenének. Azt állította még, hogy másnap beszéltek a hangosítóval, aki azt mondta, miután ő és Szandi távozott a helyszínről, a szervezők ingyen beengedték az embereket a később kezdődő Happy Gang koncertre, ahol már 50-60 fős volt a közönség.

Kallós Belokostolská Daniela, a főszervező Angyali Kezek szervezet vezetőjét péntek délelőtt érte el lapunk. Azt mondta, Szandiék adminisztrációs okokra hivatkozva eddig az időpontig még nem tudták visszautalni a pénzt. Sérelmezi, hogy nem minden médium kereste meg őket, így például a híradós bejátszásban elhangzott állítással szemben a TV2 sem. A szervezésben résztvevők közül pedig sokan fel vannak háborodva a magyarországi tálalás miatt. „Az nem igaz, hogy a Szandi távozása után kinyitották a kapukat. Sőt, ott voltak egy biztonsági cég emberei, ők is tanúk, hogy nem toboroztunk embereket, s ingyen sem engedtünk be nézőket” – állítja Daniela. Hozzáfűzte, a jegy nélkül belógni próbáló embereket a biztonsági emberek kiutasították a focipályáról. A 60 jegyet már Szandi koncertje előtt eladták, az önkéntesekkel együtt mintegy 110 ember volt a pályán.

Az Angyali Kezek egy rendezvényszervező céget bízott meg a színpadtechnika felállításával, illetve Szandi fellépésének menedzselésével is. Ez a társaság megkapta a szponzorok adományaiból összegyűlt pénzt a rendezvény megvalósítására, ebből fizették ki Szandit is, akire ténylegesen 1500 eurót kaptak az Angyali Kezektől. Hozzáfűzte: két fellépő ingyen adott koncertet. Emellett a többi előadó egyikének sem volt gondja a közönséggel, a színpaddal vagy az időponttal. Elutasítja Bogdán Csaba azon megjegyzését is, hogy Szandinak „nem volt hova” kiszállnia az autóból, ugyanis berendezett VIP-sátor várta őket, s még kézimunkával készített ajándékokat is kaptak a fellépők.

Kallós Belokostolská Daniela szerint minden más előadó tisztában volt azzal, hogy jótékonysági koncertről van szó, amely nagybetűkkel szerepelt a rendezvény plakátján is. Hozzátette még, hogy a Happy Gang lelkes és vidám hangulatú koncerttel „mentette meg” őket és a közönséget, akiket letört Szandiék távozása.