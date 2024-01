Segítségre van szüksége a madari családnak

A nehéz élethelyzetek csak akkor válnak reménytelenné, ha végképp nincs, ami segítségével változtatni lehetne a gondokon. A 39 éves Radocha Zsuzsanna családjában ez szerencsére nem így van, hiszen mindhárom gyermeke tehetséges valamiben. Ahhoz azonban, hogy méltóbb, kényelmesebb körülmények között élhessenek, külső segítségre van szükségük.

Mindenki törekszik

A Nyitrai Önkéntes Központnak (Nitrianske centrum dobrovoľníctva) köszönhetően 2023 karácsonyát hosszú idő után már úgy ünnepelhette meg a négytagú család, ahogyan az a legtöbb háztartásban magától értetődik. Nemcsak karácsonyfát, de például élelmiszert és személyre szabott ajándékokat is kaptak. Amikor tehát azt kérdezem tőlük, hogy teltek az ünnepek, a gyerekek kizárólag kellemes emlékeket idéznek fel. Mi több, mivel református magyarokról van szó, mesélnek a karácsonyi istentiszteletről is, ahol Hajnalka Robertka (8 éves) rövid szavalattal fel is lépett. „Hiába zörgetnek, minden kapu zárva / szállást ők nem kapnak sehol éjszakára” – mondja el nekem is a nagyon szépen artikulált verset. Egyébként ha felnő, „csendőr” szeretne lenni. Az iskola kapcsán is a „szabályokról” beszél először, na és persze arról, hogy szeptember óta már 29 darab egyese van.

A középső lány, Adél Zsuzsanna (14 éves) süketnéma, ám ennek ellenére a saját belső világát jócskán ki tudja fejezni. Ahogy húga, ő is a helyi Édes Gergely Alapiskolába jár, ahol Szabó Anita tanítja őt kézimunkára. Azonnal meg is mutat nekem két, akkurátusan kötött sálkezdeményt, a többiek pedig elkezdik sorolni, mi minden került ki már a kezei közül. Gyorsan előkerül a rajzfüzete is, amit édesanyja szerint szinte le se tesz napközben. Látszik tehát, hogy van kitörési lehetősége a kézimunka és a képzőművészetek felé – azonban nem ismeri a jelnyelvet, a családon belül ezért a saját kódrendszerük szerint kommunikálnak. Szeretnék, ha Adél később olyan iskolába kerülne, ahol megtanulná ezt a speciális kommunikációs rendszert.

A rangidős testvér, Péter (17 éves) a komáromi Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában tanul szakácsnak, most egyelőre az érettségi bizonyítvány megszerzése a közvetlen célja. Nyugtázzuk, hogy szakácsnak lenni ma keresett és jövedelmező szakmát jelent. Ennek ellenére ahogy a konyhában, úgy a mindennapi életben is nagyon kell vigyáznia: vérzékenységgel él. Megesett már, hogy egy kisebb baleset olyan szövődményekkel járt, amely miatt hosszú pozsonyi kórházi ápolásra szorult. Ilyen diagnózis mellett kedvenc sportját, a kosárlabdát sem tudja művelni – noha a magassága megvolna hozzá.