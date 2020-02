Nem a Szent István téren lesz az idei Fröccsfest

Idén új helyszínen, a Városi szabadidőparkban rendezik meg a Fröccsfesztivált. Rúzsa Magdi és Majka is fellép a kétnapos rendezvényen, Andreas Várady, a rimaszombati származású dzsessz-gitáros is koncertet ad.

Július 17. és 18. között hagyományosan két színpaddal, de már nem a Szent István téren várják a közönséget a 8. Fröccsfestre, hanem a városi sportcsarnok előtt.

Dakó Sándor szervező elmondta, a helyszínváltoztatás egyik oka, hogy a fesztivál kinőtte a központi teret, a másik pedig az, hogy a lakosokat zavarta a hangos zene, aláírásgyűjtést is szerveztek a mintegy tizenkétezer látogatót vonzó fesztivál ellen. A szervező rámutatott, hogy kezdetben a fröccsre mint hungarikumra építették a rendezvényt, amely ma már inkább a zenéről szól, de a környezettudatosságról sem feledkeznek meg. Már tavaly bevezették a visszaváltható poharakat. „Idén maga a helyszín is zöldebb. A fesztiválozók többsége interneten vásárolja meg a jegyet, amelyet a telefonjába letöltve mutat meg a belépőkapunál, így a papírral is spórolunkˮ – jegyzete meg Dakó hozzátéve, hogy a törvényi szabályozás értelmében jövőre az egyszer használatos műanyag eszközök sem lesznek a rendezvényen.



Idén is két színpadon zajlanak a programok, a Tilajcsik Imi-nagyszínpadon pénteken Rúzsa Magdi, szombaton pedig Majka ad koncertet. A szervezők közölték, hogy ebben az évben mindkét előadó csak a Fröccsfesten látható a Csallóközben. A Fábián Juli-színpadon pénteken Andreas Várady gitárvirtuóz, szombaton Barabás Lőricz dzsessztrombitás és zenekara lép fel. A fesztivál első napján Horváth Tamás, a másodikon az USNK, a 2018­as X-faktor győztese és a BeerSeeWalk is zenél. Majka idén Curtisszel és Kollányi Zsuzsival tér vissza Dunaszerdahelyre.



Az interneten már jövő héten elindul a jegyek, valamint a kétnapos bérletek árusítása, később pedig a Focus Music Shopban is váltható belépő a fesztiválra.