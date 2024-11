Mit keres a pillecukor az édesburgonyán? – interkulturális sütés-főzés a komáromi szakközépiskolában

Idegen nyelv nélkül a szakközépiskolában sem lehet...

A sütés-főzés csak egyfajta különleges epizódja annak a projektnek, amelynek köszönhetően Stuart Holton egészen az iskolaév végéig foglalkozik az iskola diákjaival és angoltudásukkal.

A pályázatra Szabó Viktor igazgató lelt rá, majd továbbította az angol szakos pedagógusoknak. Az ok egyszerű volt: már korábban is felmerült, hogy jó volna olyan projekteket indítani az iskolában, amellyel a beszélt angol gyakorlását segítik elő. S hogy miért? A szakácsoknál, cukrászoknál és más szakosoknál is fontos lesz majd a munkahelyeiken, hogy hány nyelven és milyen minőségben tudnak megszólalni. „Vele pedig nincs más lehetőségük: muszáj angolul beszélniük” – utal az amerikai asszisztensre.

Mikolai Melinda szerint már szeptemberben rájöttek a kollégáival, hogy az angolul kevésbé tudó diákok számára még túl magas a léc, ezért ketté osztották az osztályokat. Holton így jobb angolosokkal külön beszélgetéseket tart.

„Ám sokszor nemcsak arról beszélgetnek, amiről megegyeztünk, hanem elkalandoznak más témák irányába. Ám ez mindvégig angolul zajlik és ez a lényeg”

– húzza alá a pedagógus.

Magabiztosan angolul!

„A diákok szívesen és szeretettel láttak engem. Az angoljuk elképesztő, nagy előrelépést értek el pusztán a magabiztosságukban. Azt hiszem az, hogy képesnek egy anyanyelvi beszélővel kommunikálni, segíti őket ebben“ – fejtegette lapunknak Stuart Holton.

Ugyanakkor már a kezdetekkor érezte, hogy kissé tartózkodóak voltak a középiskolások. Ez szerinte azért volt így, mert attól félhettek: ő amerikaiként majd megítéli az angoltudásukat. Ezért mindjárt az elején nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy tudassa velük: ő egyáltalán nem ezzel fog foglalkozni.

„Számomra amerikai tanárként fontos megmutatni, hogy rendben van, ha hibáznak. A hibák által tanulunk és leszünk jobbak”

– mondja, majd röviden kitérünk arra is – mivel láthatóan tisztában van a problémával –, hogy a magyar diákoknál ez az évtizedek óta rossz módszertannal oktatott szlovák nyelv miatt is lehet így. Ő maga egyébként elkezdett szlovákul tanulni, de még nagyon az elején tart, ám pár szót így is tudunk váltani.

Stuart Holton eredetileg angol nyelvet és politológiát tanult Amerikában – s idén úgy érezte, akár tanárként is dolgozhatna a jövőben. A Fulbright segítségével így került Komáromba, amit máris feltérképezett magának.

„Fantasztikus a városközpont. Igazán élvezem a Klapka teret“ – áradozik annak építészetéről, s a centrumban található jó éttermekről. Tapasztalatai szerint nincs gond az emberek angoltudásával sem, eddig mindenkivel meg tudta értetni magát.

Lelkes sportolóként – fut és kerékpározik – jól ismeri már például az Erzsébet-szigetet is.

„Ahol pedig a Vág és a Duna találkozik, az majdnem olyan, mint egy óceán”

– zárja a komáromi táj méltatását.