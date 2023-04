Mi történik a földgázpiacon? Mitől függ a földgáz ára, és meddig lesz elég?

Az EU „trilemmája”

A három alapdilemma: legyen olcsó energia, függetlenedni tudjon Európa az orosz földgáz piactól és ne vásároljon az orosz agresszortól, illetve a klímaváltozás hatása. Holoda Attila szerint Európa erős földgázfüggősége már a 70-es években nyilvánvaló volt. Importra szorult. Leginkább az orosz piacéra, valamint az északi-tengeri és észak-afrikai importra. Ahogy nőtt a gazdaság, ahogy kényelmesedett el Európa, egyre több energiát fogyasztott. Egyre nagyobb lett Európa kitettsége az importgáz tekintetében. „Az európai földgázellátás alapvetően négy lábon áll: az orosz, a norvég, az észak-afrikai, elsősorban algériai és az LNG-forrásokból. Jelentős piaci és forrásoldali átrendeződés zajlott le 2021-ről 2022-re. Európa elkezdte csökkenteni saját földgázfelhasználását” – mondta az előadó, grafikonokon bemutatva, mennyire sokkolóan leesett az orosz behozatal és ezáltal a kitettség az orosz piac irányában. Hangsúlyozta, hogy a mostani változás nagy nyertese az LNG, a cseppfolyósított földgáz. A normál földgázhoz képest az LNG előnye a kisebb térfogatában rejlik. Ez egyszerűbbé teszi a tárolást és az LNG-termináltól a töltőállomásokig történő szállítást. Németországban a háború kitöréséig egy LNG-terminál sem volt. „Hét terminált kezdtek el azonnal építeni, 2022 decemberében átadták az első két terminált, ami 2023 januárjában már fogadta az első szállítmányt.” Holoda Attila kiemelte, Európa nagyon gyorsan alkalmazkodott az új helyzethez. Ami az árakat illeti, elmondta: „Miután Európa elkezdett aktívan LNG-vel kereskedni, a vezetékes gáz és az LNG ára gyakorlatilag együtt mozog. Nem igaz, hogy a LNG a vevő számára drágább. Az előállítási költsége drágább, az eladónak drágább, azaz kevesebb rajta a haszon.”

Holoda Attila összefüggéseiben magyarázta el az elmúlt évek eseményeit. Hangsúlyozta, nagyon sokban befolyásolja a klímaváltozás, az utóbbi évek szokatlanul enyhe őszi és téli időjárása az energiaárak alakulását. Az európai fogyasztók ugyanakkor tudatosabbak is lettek a földgázfelhasználás tekintetében. Az Európai Unión belül 2022-ben (a 2017–2021-es átlaghoz képest) mindenhol csökkent a földgázfelhasználás, átlagosan 20%-kal. A csökkenés tehát részben a kikényszerített takarékosságnak tudható be, valamint annak, hogy jelentős földgázfelhasználó iparágak mentek tönkre és zártak be, mint a műtrágyagyártás, kohászat, építőanyag-ipar. Az előadásból kiderült az is, miért nem függ többé Németország az orosz energiahordozóktól, hogyan érték el, hogy a korábbi 65%-os orosz importgázkitettségüket másfél év alatt levitték 0%-ra.