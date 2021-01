Mérlegen a konyhai hulladék

Somorján a Környezetvédelmi Alaptól kapott 185 ezer eurós támogatásból körülbelül 1600 komposztálót vásároltak. „A konyhai hulladékok gyűjtése a családi házaknál tavaly nagyjából megoldódott, hiszen minden háztartás, amely igényelt, komposztálóedényt kapott a várostólˮ – tájékoztatta lapunkat Sármány Ervin, a városi hivatal vezetője. A lakótelepeken idén júliustól vezetnék be a konyhai hulladék osztályozott gyűjtését, erről tárgyalnak a szolgáltatókkal, az év első felében közbeszerzést írnának ki a feladatra. Sármány Ervin megjegyezte, hogy nem terveznek új gyűjtőedényeket beszerezni, ezt a szolgáltatóra bízzák, amely majd beépíti a pluszkiadást a szállítás és feldolgozás árába.

Pályáznak a gyűjtőedényre

Bősön egyelőre csak várnak a gyűjtő- és komposztálóedényekre, addig a városi gyűjtőudvaron helyeztek ki 120 literes tárolókat a konyhai hulladéknak. Fenes Iván polgármestertől megtudtuk, hogy 2100 gyűjtőedény beszerzésére pályáztak, ebből minden lakásba jutna, és 1800 házi komposztálót is beszereznének. A lakosoknak tájékoztató füzetet készítettek, így értesülhetnek a lehetőségekről.

Egyelőre várnak

„Júniusig van a türelemidő a konyhai hulladék semlegesítését illető kötelezettségre, de egyelőre nem tudjuk, hogyan fogjuk ezt megoldani. Kis faluról lévén szó, a legtöbben felhasználják a konyhai hulladékot, hiszen sok háznál van baromfi, kis jószág és sokan komposztálnak is. Úgy tudom, a járásban még nincs erre egyértelmű megoldás a településeken” – nyilatkozta lapunknak Bodak polgármestere, Világi Tamás.

„Az e heti önkormányzati ülésnek ez lesz az egyik témája. Hiába a törvény, amely január elsejétől lépett életbe, ha még nincs rendelet, amely szerint működnie kellene. Várjuk a végső verziót és annak alapján lépni fogunk. Úgy tervezzük, hogy kicsiben fogjuk kezdeni. A tömblakóházakhoz valószínűleg konténert állítunk ki, esetleg a falu több pontjára is, de nem valószínű, hogy minden háznál lesz gyűjtőkonténer” – Mondta Kiss László, Lúcs polgármestere.

Kísérleti projekt

Még a környezetvédelmi minisztérium biohulladék-osztályozással kapcsolatos decemberi döntését megelőzőn kísérleti projektet indítottak Érsekújváron. Városi rendeletet fogadtak el arról, hogy a biohulladékot a lakosok a Bethlen Gábor utcai gyűjtőudvarban adhatják le, ahol újabb zsákokat kapnak. Érsekújvárban az év folyamán, folyamatosan állnak át a biohulladék begyűjtésére. A kísérleti projektbe huszonhárom lakóházat választottak ki, és egy kertvárosrészben lévő utcát, ahonnan heti egyszer szállították el a szerves hulladékot. A konyhai hulladék osztályozásának, illetve begyűjtésének jelenleg kétfajta variánsát fontolgatja a város. Az egyik variáns szerint a konyhai szerves hulladékot bezsákolnák és a lakosok vinnék ki a gyűjtőudvarba, az önkormányzat onnan szállítaná el a szemetet a legközelebbi biogázüzembe. Sokan úgy gondolják, a lakók még nem annyira környezettudatosak, hogy ezt valóban megtegyék. Drágább, de megbízhatóbb módszer, hogy a hulladékot a kísérleti projektben kipróbált módon a város szállítaná el. Érsekújvárban civil kezdeményezésre egy lakóház három bejáratából mintegy tizenöt család komposztál, a vödrök vásárlására és az ácsoltfa-komposztálóra 1060 eurót fordítottak a részvételi költségvetésből.

Előzetes elemzést és felmérést végeztek a biohulladék mennyiségét, lehetséges tárolását illetően a vágsellyei városházán. Úgy döntöttek, fél évig kísérleti jelleggel a Vág I lakótelepen kezdik meg a biohulladék begyűjtését. A konténerekhez 120 literes barna gyűjtőládákat helyeznek ki, és hetente szállítják el az élelmi-szer-maradékot. A Vág lakótelepen nyert tapasztalatok alapján döntenek majd a járási székhelyen arról, milyen módszert választanak a biohulladék begyűjtésére és elszállítására.

Tisztázatlan feltételek

Várhatóan áprilistól szállítják el a biológiailag felbomló konyhai hulladékot a lévai családi házak elől. Kéthetente, minden páratlan héten. A háztartások 120 literes, kérésre 240 literes speciális barna kukákat kapnak. A város vezetése azért döntött úgy, hogy csak tavasztól kezdi meg a biohulladék begyűjtését, mert még nem tisztázódtak az elszállítással, illetve feldolgozással kapcsolatos feltételek. A lakosok ezekbe a kukákba tölthetik az apróbb kerti zöldhulladékot is. A nagyobb faágakat, gallyakat évente kétszer, tavasszal és ősszel szállítják el a házak elől. Abban az esetben, ha ennél több zöldhulladék gyűlik össze egy-egy családi ház portáján, a lakosok házi komposztálással, vagy a lévai gyűjtőudvarba szállítással oldják meg a problémát. Léva önkormányzata a lakóházak elé speciális barna, 240 literes szeméttárolókat helyez ki a biohulladék begyűjtésére. Minden egyes háztartás 7–10 literes házi tárolót is kap az ételmaradékokra. Az ilyen hulladékot tavasztól tilos lesz a kommunális hulladékra szolgáló kukába dobni. A lakóházak előkertjeiből a város szállítja el a zöldhulladékot, ha ezt a lakosok önszorgalomból teszik, ajánlott a gyűjtőudvarba szállítani a gallyakat és a lekaszált füvet.

Komposztálás

Gútán már múlt héten elkezdték a konyhai hulladék begyűjtését. Elsőként a lakótömbök háztartásai kerülnek sorra, ahol a hulladéktároló konténerek mellé barna színű, szellőzővel ellátott edények kerülnek. Hetente szállítják el a háztartási hulladékot. Szükség esetén gyakrabban is cserélhetik az edényeket. A családi házak lakóit komposztálásra ösztönözné az önkormányzat. Amíg ezek a háztartások nem kapnak saját komposztálót, a polgároknak lehetőségük van a barna színű hulladéktárolóba helyezni a konyhai hulladék 85 %-át. Ezeket a tárolókat a város kéthetente üríti. A családi házakból a konyhai hulladékot a gyűjtőudvarban kimondottan erre a célra elhelyezett gyűjtőedénybe is ingyenesen elhelyezhetik. Az önkormányzat nyomatékosította, hogy többek közt a folyadék állagú biohulladék, kerti zöldhulladék, használt olaj vagy zsiradék, élelmiszerek csomagolóanyaga nem kerülhet a tárolókba.

Gyűjtőudvaron leadni

Nádszegen a gyűjtőudvaron helyeztek el két nagy konténert, ahová a lakosok kivihetik az összegyűjtött konyhai hulladékot. „Faluban lakunk, vannak állatok a háznál, amikkel meg lehet etetni az ételmaradékot. Szerintem ezt a törvénymódosítást nem a falvak miatt hozták, hanem azokra a problémákra jelent inkább megoldást, amelyek a városokat érintik jobban. A lakosok nagy része otthon komposztál, illetve a nagyobb mennyiségű zöldhulladékot ki lehet vinni a község komposztálójába. Barna színű kukákat, amelyeket a konyhai hulladékra kellene használni, nem vásárolt a falu, mert nagyon drágák, ezerötszáz háztartás számára saját költségvetésből nem lehet beszerezni, főleg a jelenlegi járványhelyzetben, amikor rengeteg nem várt kiadásunk van. Ha kiosztanánk ilyen kukákat, akkor a benne tárolt hulladék elszállítása is a falu költségvetését terhelné, tehát újabb kiadásokat generálna. Négynaponta, tehát hetente kétszer kellene elszállíttatni a barna kukákból a szemetet. Természetesen adtunk be pályázatot a Környezetvédelmi Alaphoz erre a célra, de még elbírálás alatt áll. Ha megnyerjük, akkor szeretnénk komposztálóedényeket vásárolni, de addig is ezt a megoldást választottuk, hogy a gyűjtőudvaron tesszük lehetővé a konyhai hulladék elhelyezését. Az a település ugyanis, amelyik fel tudja mutatni, hogy nagy százalékban komposztál, mentesül a barna kukák beszerzése alól. Mi azt szeretnénk erősíteni, hogy minél több háztartásban komposztáljanak az emberek, mert eleve sokan komposztálnak, illetve azért is preferáljuk ezt, mert ez önfenntartó megoldás, nem jár állandó kiadásokkal” – mondta el Kacz Éva polgármester.

Mérnék a hulladékot

Nagyfödémesen ugyancsak a komposztálók kihasználását választották, tájékoztatott Farkas Zsolt, a községi hivatal környezetvédelmi osztályának vezetője.

„Tavaly májusban elkezdtük a házi komposztálók kiosztását, amelyeket a környezetvédelmi minisztérium pályázatán nyert pénzből vásároltunk meg, így 1390 háztartásnak jutott ezekből a komposztálókból, valamint további 41-et elhelyeztünk a falu különböző pontjain, például társasházaknál, a temetőnél, az óvodák, az iskolák közelében. Sokan írtak alá nyilatkozatot arról, hogy nem igénylik ezeket a komposztálókat, mert saját készítésű eszközt használnak erre a célra. Ha valaki szeretne megszabadulni további nagyobb mennyiségű komposztálható hulladéktól, az kiviheti a gyűjtőudvarba, ahol felügyelet mellett elhelyezheti az erre kijelölt konténerben”

– mondta el Farkas Zsolt.

Nagyfödémesen nagy hangsúlyt fektetnek a hulladék szelektálására. A környezetvédelmi osztály 2019 nyarán jött létre azzal a céllal, hogy megreformálják a szelektált hulladék-gyűjtés módját, és hogy elérjék azt, hogy minél nagyobb mértékben szelektálják a szemetet a lakosok. Az osztályvezető úgy véli, jó úton haladnak a cél megvalósítása felé, hiszen évente több mint ötvenszer gyűjtik össze a szelektált hulladék különböző típusait és most állnak át arra a QR-kódos hulladékgyűjtő rendszerre, amelynek segítségével mérni lehet, hogy melyik háztartás mennyi hulladékot termel, így a szemétilleték nagyságát ez alapján fogják meghatározni. A rendszer lényege, hogy minél kevesebb szemetet termel egy háztartás, annál kevesebb szemétilletéket kell fizetnie.

Agócs Gergely polgármestertől megtudtuk, Királyrévben úgy oldották meg ezt a feladatot, hogy attól a cégtől, amelyik a szemétszállítást végzi, bérelnek egy 120 literes barna kukát, amelyben el lehet helyezni a hőkezelt konyhai hulladékot.

„A kuka a falu területén lesz elhelyezve és hetente kétszer fogják elszállítani a tartalmát. A nem hőkezelt konyhai hulladékot a futballpályánál elhelyezett nagy konténerbe lehet kivinni, illetve márciustól kéthetes intervallumokban fogjuk gyűjteni ezt a fajta zöldhulladékot. Erre a célra a községtől lehet igényelni 240 literes tárolókat. A használt olajra szintén van külön tároló a faluban, ami ugyancsak bármikor bárki számára elérhető”

– fejtette ki a polgármester. Hozzátette, annak ellenére, hogy faluról van szó, nagyon nagy az igény erre a szolgáltatásra, mert rengeteg a lebomló hulladék a háztartásokban, ami a kommunális hulladék közé kerülne, nagyon kevesen komposztálnak. Korábban havi szinten gyűjtötte a község a komposztálható hulladékot és alkalmanként 9–10 tonna is összejött egy-egy gyűjtés során.

