Mellkason késeltek egy férfit Pozsonyban, a helyszínen elvérzett

A szlovákiai magyar politikát 2009 óta uralja a megosztottság, 15 éve a belső ellentétek, az egó és a politikai étvágy nemcsak „A” pártot szakította szét, hanem a közösséget is. Ez az állapot – bár akkor még csak sejtettük, nyomokban utaltak rá politológusok – sokkal sebezhetőbbé tett minket. Egy többségi társadalomban megvan az az önbizalom és hit, hogy súlyt tud helyezni bizonyos kérdésekre – az most teljesen lényegtelen, mire is. Ez a tulajdonsága teszi őt képessé a túlélésre és a fejlődésre.