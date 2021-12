Megújul a falu központja

Közel 207 ezer euró támogatást nyert Farkasd a környezetvédelmi minisztérium pályázatán. Az összegből a falu központjában lévő két legnagyobb parkot újítják fel. Az Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport támogatásával a régi piactér helyén újat alakítanak ki.

Hasznos esővíz

Restár János polgármestertől megtudtuk, az egyik felújításra váró terület a községi hivatal előtti park, a másik a posta és a katolikus templom közötti rész. “Azzal indult az egész, hogy felvetődött a gondolat, rendbe kellene tenni a tereinket. A községháza előtti szép tér évente két napig van kihasználva, amikor a vásár van. Tóth Attila tardoskeddi tájépítésszel felvettük a kapcsolatot, aki úgy vélte, vétek lenne kihasználatlanul hagyni ezt a helyet. A másik rész, ami szintén felújításra vár, a posta és a katolikus templom közötti terület. A két parkot a községházával szemben lévő oldalon egy többfunkciós épület köti majd össze, 6 üzlethelyiséggel és 6 lakással. Mellette egy új utca is épül a tűzoltószertár mellett, amely összeköti a tereket, így lesz teljes ez a faluszépítési projekt. A tervek megvalósítására a környezetvédelmi minisztérium vízvisszatartó és vízelvezető intézkedések támogatására kiírt pályázatát használtuk ki, amelyen csaknem 207 ezer eurót nyertünk” - fejtette ki a polgármester. A projekt lényege, hogy a közeli épületekről és betonozott felületekről tartályokba és túlfolyó árkokba vezetik le az esővizet és abból fogják öntözni a parkokat, illetve olyan növényeket, virágokat ültetnek az árokpartokra, amelyek jól tűrik a sok vizet. A járdákat az emberek által kitaposott utak mentén építik meg a parkban, hogy kövessék a megszokás alapján kialakult útvonalat, amely a környéken kanyargó Vág vonalát idézi majd. A járdák egy része speciális vízáteresztő anyagból készül, több ezer virághagymát, bokrokat, évelő növényeket és fákat terveznek elültetni. A polgármester azt is elmondta, a meglévő hársfákat megóvják és három magyar tölgyet is elültetnek majd, valamint lámpákkal, padokkal teszik hangulatossá és kényelmessé az ott tartózkodást.

A postától a templomig

A helyi posta előtt található artézi kút körüli térkövet felbontják, helyette olyan anyaggal borítják be, amely elnyeli a vizet, hogy elkerüljék a talaj vizesedését, illetve ide is vízgyűjtő tartály kerül. A templom kapuját és az artézi kutat járdával kötik össze. A köztes területen áll az I. és II. világháborúban elesettek emlékműve, azok körül is rendezik a terepet, hogy ha a jövőben megemlékezést tartanak, az ünneplő tömeg kényelmesen elférjen az emlékművek körül. Erre a felújításra az Alsó Vágmente Helyi Akciócsoporttól 40 ezer euró támogatásban részesül Farkasd község. “A posta előtt volt a település régi piactere, ezt szeretnénk visszaállítani, közösségi teret kialakítani. Az elképzelések szerint helyi termelők árulhatnák itt a termékeiket, sütni, főzni lehetne, és akárt bort mérni is. A fák árnyékában a padokon ülve beszélgethetnének az emberek a vásárlás mellett. Nem egyszerűen piacot, inkább közösségi teret szeretnénk a falu központjában” - vizionálta Restár János. Amint az időjárás megengedi, elkezdik a parkok felújítását és a tervek szerint egy év múlva át is adják rendeltetésüknek.

Galéria