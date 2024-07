Megkezdődött a Szivárványos Pride Pozsonyban

„A kultúra olyan egyetemes nyelv, amelyet mindenki megért. A művészeten keresztül mások szemével láthatjuk a világot, hogy jobban megértsünk másokat, a művészet empátiára, mások megértésre ösztönöz. A kultúra megismerése által lebonthatók az előítéletek, a művészet közelebb hozza egymáshoz és egyesíti az embereket. Hisszük, hogy a kultúra a társadalmi elfogadáshoz és az LMBTQ emberek megértéséhez vezető út” – fogalmazott korábban Jana Mičeková, a fesztivál elnöke. Mičeková mindenkit meghívott a fesztiválra, aki szeretné megismerni és ünnepelni a szlovák kultúrát.

A szervezők hangsúlyozták, hogy az LMBTQ közösséghez tartozó emberek is részei az ország kultúrájának, és komoly szerepük van a kulturális életben. „Gyakran találkozunk olyan előítéletekkel, hogy az LMBTQ emberek nem részei a kultúránknak, pedig ennek ellenkezője az igaz. LMBTQ emberek mindig is éltek, alkottak Szlovákiában, különféle művészeti ágakban, már akkor is, amikor a ma használt kifejezések még nem léteztek. A múltban még sok queer művésznek el kellett rejtenie az identitását, de jelentős kulturális értéket hoztak létre, munkásságuk kulturális örökségünk fontos része” – mondta Alexandra Tamasová, a Szlovák Nemzeti Galéria modern és kortárs művészeti gyűjteményének kurátora.

A Dúhový Pride Bratislava Polgári Társulás nonprofit szervezet, a szlovákiai LMBTQ emberek egyenlőségét támogatja, elsősorban a kultúrán keresztül. Minden évben megszervezik a Szivárványos Pride országos kulturális fesztivált, amely a sokszínűség ünnepe, felhívja a figyelmet az LMBTQ emberekre, és rámutat a társadalomban játszott szerepükre. A Pride fesztivál kísérőprogramjai egész júliusban zajlanak, a fesztivál műsora megtalálható a Dúhový Pride Bratislava weboldalán.

A Büszkék vagyunk a családra felvonulás felvonulás tizenkettedik évfordulóját szintén július 20-án, 15:00 órától tartják a pozsonyi Jakab téren (Jakubovo námestie). A résztvevőkre különféle beszélgetések, koncertek és versenyek várnak.

„A rendezvény célja, hogy Szlovákiában terjesszük azt az örömöt, amelyet a család és a házasság képes adni a gyerekeknek és a házastársaknak; megmutatni, hogy a gyerekeknek nagyobb szükségük van az anyai és az apai szeretetre, mint tárgyakra vagy anyagi biztosítékra. Bátorítani akarjuk Szlovákiában az embereket arra, hogy ne fosszák meg a gyerekeiket attól, ami a legértékesebb – a jelenüktől és a szüleik szeretetétől. Buzdítani akarjuk őket, hogy átvészeljék a családban felmerülő nehézségeket” – közölték a szervezők a weboldalukon.

Anton Chromíknak, az esemény rendezője kijelentette, hogy a felvonulás elején a Jakab téren gyűlnek össze, majd a főváros utcáin fognak vonulni. „Azok, akik hamarabb érkeznek, részt vehetnek több különleges vendég család témájáról szóló beszélgetésén” – tette hozzá. Ezt követően koncertek és versenyek is várják a látogatókat. A gyerekeknek lufikat készítenek elő, és ugrálóvár is lesz.

(TASR)