Megkezdődött a Gombaszögi Nyári Tábor

A nyári tábort jelenlegi formájában 2008 óta rendezik meg minden évben, ám a hagyományai egészen 1928-ig nyúlnak vissza. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt a tábornak csak a „lite” verziója került megrendezésre. A fesztivál idén is lerövidített formában várja a látogatókat, és a szervezők előzetesen 1 000 főben korlátozták a résztvevők számát. Kocskovics Péter, a tábor főszervező-helyettese lapunknak elmondta, hogy elővételben elfogyott az ezer bérletes jegy, de felvették a kapcsolatot a rozsnyói járási közegészségügyi hivatallal, hogy a tábor hatalmas alapterületére való tekintettel tegyék lehetővé a napijegyek árusítását is. Amint erre a kérvényre választ kapnak, azt azonnal tudatják a tábor közösségi médiás felületein. Szintén a járványhelyzetre vezethető vissza, hogy idén nem lesz nagyszínpad. Kocskovics ugyanakkor azt is elmondta, hogy a Covid-19 járvány miatt igyekeztek javítani a tábor higiéniás lehetőségein: a kulcsfontosságú pontokon kézfertőtlenítőket helyeztek el, illetve több wc-szigetet és kézmosási lehetőséget biztosítanak a látogatóknak.

A korlátozások ellenére az érkezők teljes értékű szórakozásra számíthatnak: a koncertek, előadások, foglalkozások ugyanúgy jelen lesznek, mint a korábbi években. A Kocsmakertben és a Szifon Teraszon szokás szerint váltják majd egymást a könnyűzenei előadók, a FolkSzögletben a népzene és a néptánc szerelmesei találják meg a kedvükre való muzsikát, a Szoba chillben pedig az alternatívabb zene kerül a főszerepbe. A komolyzene kedvelői a Korona Énekegyüttes komolyzenei sátrát kereshetik majd fel, a fényképezés szerelmeseinek a Hívd elő a Csacsit! analóg fotólabor önkéntesei segítenek majd eligazodni az analóg technikák útvesztőjében, a legkisebbeknek pedig idén is a GombaOvi biztosít felügyeletet és szórakozást. A Grendel-sátorban érdekes irodalmi beszélgetések várhatók, valamint idén saját helyszínt kapott a Diákhálózat, a DH-mólót ahol a szervezet az egész hét folyamán saját programokkal várja az érdeklődőket.

Az érkezőket már a belépéskor egy újdonság várja: Domik Brigitta tervei alapján új arculatot kapott a tábor főbejárata. A légies, modern vasszerkezetet az építészekből álló zsűri a Diákhálózat és a Sine Metu Polgári Társulás pályázatára beérkezett 16 pályamű közül választotta ki.

A nulladik napon az érkezőket kis kellemetlenség is várta: a beléptető rendszer hibája miatt hosszú sorok alakultak ki a belépésnél.

Az idei Gombaszögi Nyári Táborban az Új Szónak két programja lesz. Csütörtökön 14:30-tól a Tóth Károly sátorban Perinfalvi Ritával beszélget lapunk munkatársa Sánta Szilárd. A téma a szerzőnő Amire nincs bocsánat - Szexuális ragadozók az egyházban című könyve lesz. Pénteken 17:30-tól szintén a Tóth Károly Sátorban Czímer Gábor, az Új Szó belpolitikai rovatának munkatársa Öllős László politológussal az MKP, az Híd és az Összefogás egyesüléséről, a szlovákiai magyar politika jövőjéről beszélget.

A pontos programot a gombaszog.sk weblapon, illetve a tábor közösségi médiás felületein tekinthetik meg az érdeklődők.