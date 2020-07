Mégis lesz gasztronómiai fesztivál Kamocsán

Komoly döntés előtt álltak az ország legnagyobb főzőfesztiváljának a szervezői miután kiderült, hogy a válsághelyzetben nem tarthatják meg a soron következő nagyszabású gasztronómiai vetélkedőt. Akadtak évek, amikor a fesztivál három napja alatt tízezren látogattak ki a Vág menti Oázis kempingbe, hogy a díszes táborhelyeken felállított bográcsokban íncsiklandó ételeket főzzenek, és megmérettessenek.



Teret kapnak az önkormányzatok

Arcvédő maszkot viselve szabad belépni a kemping területére és a látogatóknak ajánlott használniuk a kihelyezett kézfertőtlenítőt. Több helyre is figyelmeztető táblát helyeztek ki a szervezők, és vezetik a jegyvásárlók listáját. Idén nem sok idő maradt arra, hogy megtervezzék a programot Kamocsán, mégis rendkívül változatos lett. „Más években már májusban fogadtuk a versenyző főzőcsapatok jelentkezését, idén kérdéses volt, hogy megvalósulhat-e egyáltalán az évente több ezres tömeget megmozgató programsorozat” – nyilatkozta korábban Lukács Tibor főszervező, a kemping üzemeltetője és kérte a látogatókat, hogy figyeljék a honlapjukon az aktuális bejegyzéseket. Jegyek elővételben már kaphatók a fesztiválra, a pénteki napon tábort verő csapatoknak azonban nem szerveznek versenyt, csak a saját családi, baráti társaságuknak főzhetnek. Sok mindenben lesz a Gasztro Másképp eltérő az elmúlt évek hagyományától, ám Kondé Nagy Mónika programszervező arról tájékoztatta lapunkat, hogy kiváló vendéglátónak ígérkezik Kamocsa és Szímő önkormányzata és várják Andód vezetését is a kempingbe. Marhalábszárból, csülökből, pacalból is készül hagyományos pörkölt.

Gasztrofeszt a kezdetektől

Szombaton délelőtt Lukács Tibor emlékezik vissza a fesztivál kezdeteire, sikereire, a kempingben fellépő sztárokra. Ezt követően a régiók ízei nagy asztalához várják a vendégeket a térségbeli önkormányzatok. Csókás Judit pályázatíró, projektmenedzser a kora délutáni órákban az idegenforgalmi pályázati lehetőségekbe nyújt betekintést a közönségnek. A hangulatot a Bellő zenekar és a Bellő táncegyüttes műsora teszi teljessé. Műanyagmentes júliusként nevezték el azt a programot, ahol a háztartási hulladék újrahasznosításról tudhatnak meg többet a fesztiválokon is környezetbarátként viselkedő vendégek. Zéró tolerancia, gyógymódok, egészséges táplálkozás is téma lesz a fesztiválon, melyet könyvbemutatóval koronáznak meg. 17 órától spanyol estet tartanak Kamocsán, amelyet baráti örömfőzésnek neveztek el. Vojto Artz a Szlovákiai Szakácsok és Cukrászok Szövetségénel elnöke és Lukas Guzman mesterszakács látványkonyhát nyit a színpadon. A 21 órakor kezdődő Party zóna vendége lesz Gáspár Laci énekes és DJ Cseku. A családokat arcfestésre, kézműves foglalkozásokra, dézsából horgászásra várják, ízletes gyümölcs koktélokat készít kicsiknek és nagyoknak Hodossy Katalin a turmixbárban, amely a játékszigeten lesz.

Csehországi és magyarországi vendégek

Kondé Nagy Mónika elmondta, a Közösen építjük az EU jövőjét pályázatnak köszönhetően külföldi vendégeket is várnak a rendezvényre az Érsekújvári Polgári Klub szervezésében. „Hagyományt szeretnénk teremteni, hogy a projektben résztvevő partnerek, az adott települések lakossága, a szervezetek tagjai megismerjék egymás tevékenységét és az EU tagságból származó előnyöket, lehetőségeket. Megismerhetjük egymás gasztronómiai sajátosságait, de szó lesz az egészséges táplálkozásról és a környezetvédelemről is. Jó volna meggyőzni a szkeptikusokat arról, miért jó az EU-ban élni és önkéntes munkára is szeretnénk ösztönözni a lakosokat” – hangsúlyozta Kondé Nagy Mónika.

Kamocsára látogat a magyarországi Kaposszekcső önkormányzatának küldöttsége, itt lesznek az ugyancsak magyarországi Halász sportegyesületének a tagjai és a csehországi Žlutava önkormányzati képviselői.