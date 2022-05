VIDEÓ: Megindult az „üzemanyagroham” Komáromnál

Nem kellett sokat várni, hogy a Gulyás Gergely által tett kora délutáni bejelentés az utakon is éreztesse hatását. A magyar miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, péntektől csak magyar rendszámú autók tankolhatnak hatósági áron a magyar benzinkutakon.

Várakozó sofőrök az Erzsébet hídon délután öt óra előtt - Vataščin Péter felvétele

Délután négy óra környékén az ekkor szokásos intenzívebb forgalomnál is nagyobb nyomás alá került a komáromi Erzsébet híd, amelyre fel sem fért a 6-700 méter hosszú, Magyarországra tartó kocsisor. Egy járókelő a szlovák oldalon azt vetette oda a sofőröknek, hogy „csak a kádat nem viszik”. A szlovák rendszámú személyautók célpontjai elsősorban a dél-komáromi benzinkutak. A Táncsics Mihály utca és az 1-es főút kereszteződésénél található kúton az elmúlt hetekben is érezhető volt a nagyobb vásárlói nyomás, jelenleg viszont torlódások, sőt, akár kisebb dugók is kialakulhatnak a helyszínen.

Vataščin Péter felvétele

Zavartalanabbul csak az tudott haladni, aki Dél-Komárom belvárosa irányából tartott Tata felé. Ez várhatóan egészen éjszakáig így marad, már amennyiben kitartanak addig a kutak készletei. Úgy tűnik, a szlovákiai autósok inkább a legelső töltőállomásokat veszik célba, így például a Dél-Komárom utáni első kúton csak pár gépkocsi lézengett délután ötkor.