Május 31-ig jelentkezhetnek az árusok a Simon–Júdára

Idén is több ezer látogatót és érdeklődőt várnak a hagyományos Simon–Júda napi vásárra. A rendezvényt október 10–13-a között tartják meg, csütörtöktől vasárnapig. Mint azt Sipos István, a városháza osztályvezetője, a vásár főbiztosa közölte, a standbérleti díjak nem emelkednek, kivéve a körhintásokat és a vidámparki berendezések üzemeltetőit. Ők az eddigi 3 euró helyett már 5 eurót fizetnek majd négyzetméterenként és naponta a bérelt helyért. Az árusok május 31-éig kizárólag személyesen vagy postán adhatják be részvételi kérvényüket a városházára, mégpedig a szükséges további engedélyekkel és tanúsítványokkal, igazolásokkal, nyomtatványokkal együtt. A búcsúsok, körhintások pedig augusztus 15-ig jelentkezhetnek részvételi kérelemmel a városházán. A kézművesek maximum 6x2 méteres helyet igényelhetnek, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kézművesnek csak egy sátra lehet – tudatta az Új Szóval az osztályvezető. A rendezvény ideje alatt a vásár területén parkoló autóért naponta 25 eurót, a vásár teljes időtartamára 75 eurót kell fizetni. Mozgóárusok kézműves termékeket nem árulhatnak, a vendéglátóipari egységeknél játékot árulóknak pedig külön számozott helyeket alakítanak ki.

További változások

A Simon–Júda szektoronkénti beosztása idén sem változik. A szervezők azonban nyomatékosan felhívják a figyelmet, hogy az ún. egyéb élelmiszert áruló árusoknak (ilyen termékek például: házi szörp, lekvár, egyéb gyümölcs, –zöldség, –gombafeldolgozással készített élelmiszer, házi készítésű péktermék, házi készítésű édességek/csokik, csilitermékek, stb.), be kell küldeniük a mellékletekkel együtt az Állami Állategészségügyi és Élelmiszerügyi Hivatal érvényes engedélyét is. A gyorséttermi élelmiszert áruló árusoknak pedig a mellékletekkel együtt be kell küldeniük a közegészségügyi hivatal érvényes engedélyét is. Ugyanakkor külföldi kérvényező ezeket az engedélyeket mindkét hivatalban kizárólag mint Szlovákiában bejegyzett egyéni vállalkozó vagy mint jogi (céggel rendelkező) személy kaphatja meg – ehhez Szlovákiában bejegyzett vállalkozás vagy cégalapítás szükséges. Tehát magánszemélyként vagy külföldön bejegyzett egyéni vállalkozóként, ill. külföldön bejegyzett céggel a fent említett engedélyek nem válthatók ki – olvasható a városháza ismertetőjében. A vásári regisztrációról, a szabályzatról, a bérleti díjak befizetéséről és minden más, fontos tudnivalóról az érintettek és az érdeklődők Párkány hivatalos weboldalán olvashatnak. Kérdésünkre, hogy elektronikusan miért nem lehet standhelyeket foglalni, Sipos István úgy válaszolt, azért, mert tapasztalataik alapján ez nem vált be, felesleges félreértéseket, fennakadást, torlódást okozott. Előfordult például, hogy valaki több tucatszor szkennelte be és küldte el a papírjait, és volt, hogy több mint kétezer mailt kaptak. Épp ezért lehet csak személyesen és postai úton regisztrálni. A képviselő-testület legutóbbi általános érvényű rendelete értelmében a Simon–Júda idején a volt kompkikötő melletti parkolóban is lehetnek attrakciók (mint ahogy tavaly ott a vásár idején óriáskerék üzemelt), de százalékarányban, négyzetméter alapon szabályozták a vonatkozó terület felhasználását, miként azt is, hogy vásárkor ezért a kihasznált területért négyzetmétereként és naponta 5 eurót kell fizetni.