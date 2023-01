Magyar művészek is részt vettek a magas-tátrai jégfaragó versenyen

„Kiváló a hangulat, az időjárás is viszonylag jó volt, még annak ellenére is, hogy mi a jóval hidegebb telekhez vagyunk megszokva. Az viszont biztos, hogy óriási volt az érdeklődés a jégszobrok megtekintése iránt” – mondta az egyik jégszobor faragása közben lapunknak a Finnországból érkezett csapat egyik tagja. Csakúgy mint korábban, a megfaragott jégszobrok közül idén is egy többtagú zsűri választotta ki a legszebbeket. A zsűri élén Adam Bakoš állt, akinek évek óta nevéhez fűződik a kassai jégdóm megalkotása is. A tapasztalt jégszobrász szerint elsősorban a kifaragott alkotások szépsége mérvadó, de a zsűrizés során a szobrok kialakításához használt módszerre és az apró részletekre is odafigyelnek. „Az alkotás során a legfontosabb dolog az időjárás, hogy a jég ne melegedjen fel jelentősen, és ne nehezítse a munkát. A szobrok idén stabilnak tűnnek, így a verseny után még néhány hétig kitartanak. Nagy kihívás elé néztek idén is, hiszen egy kockányi jég 130 kilót nyomott, és az idő is szorította őket, így elég nehéz dolguk volt” – mondta a TASR-nek Bakoš.