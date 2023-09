Magas részvételi arány, sok fiatal választó Párkányban

Nyugodtan, rendben zajlanak az előre hozott parlamenti választások a városban. Szombaton délelőtt, 10 óra után, illetve 11 óra tájékán már az összes általunk meglátogatott párkányi szavazóhelyiségben az előző választásokhoz képest szokatlanul magas részvételről számoltak be a bizottsági elnökök. Volt, aki úgy fogalmazott, az emberek érzik a választások tétjét. Rengeteg fiatal is voksol és folyamatosan érkeznek a szavazók a választási helyiségekbe. Volt, ahol sorok is álltak. Az állomási, 10-es számú helyiségben már nyitás után 10 perccel is sokan voksoltak. Itt a 338 választásra jogosult személyből délelőtt fél tizenegykor már hatvan ember adta le a szavazatát, kb. 18 százalékos volt a részvétel. Az egyes körzetben délelőtt tízkor a 971 regisztrált választóból körülbelül már 14 százalék vett részt a választásokon. A kettes körzetben délelőtt háromnegyed tizenegykor kb. 20 százalékos volt a részvétel – ide választói igazolvánnyal még Nagymihályról is érkeztek voksolni. A hármas körzetben több mint 700 választásra jogosult személy van, itt 20 százalékos volt a részvétel 10 óra után. A négyes választói körzetben pedig 25 százalékos részvételről számoltak be délelőtt, választói igazolvánnyal is többen érkeztek, még Liptószentmiklósról is. Mozgóurnát is sokan igényeltek és igényelnek a városban, ágyban fekvő, mozgásképtelen embereknek is kiviszik a mozgóurnát. Párkányban a választások nyugalomban, jó hangulatban zajlanak, sok a fiatal voksoló, a bizottsági elnökök este 10-ig még jobb részvételi arányra számítanak.