Korzós gondok, új játszótér és új tájékoztató táblák Párkányban

Ha az időjárás is engedi, akkor a Petőfi utcai Billa mellett már november harmadik hetében elkezdik kiépíteni azt az új, speciális játszóteret, amit mozgáskorlátozott gyerekek is használhatnak majd, a munkák több hétig fognak tartani. A játszótér kialakítására a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztériumtól nyert Párkány 50 ezer eurós támogatást, tíz százalékos önrésszel.

A Štúrovo –Parkan Területi Desztinációs menedzsment pedig új tájékoztató táblák legyártására és kihelyezésére nyert állami hozzájárulást az idegenforgalmi tárcától, 12 ezer euró értékben, idén 15 ilyen táblát raknak ki a város különböző pontjain.

A gyűlésen több képviselő arra is rákérdezett, hogy a város miképp szeretné megoldani a korzón tapasztalt közlekedési káoszt és zsúfoltságot, főleg a nyári hónapokban. Mert nem az a gond, hogy főidényben sokan vannak a sétálóutcán, hanem az, hogy a kerékpárosok, rolleresek életveszélyesen és gyorsan hajtanak a gyalogos tömegben. Többen azt is kritizálták, hogy a sétálóutcára vonatkozó közlekedési rendet semmibe véve egyre többen állnak meg ott autóval, sőt motorkerékpárral, a korzó sorompójához pedig lassan már szinte mindenkinek van kulcsa. Épp ezért több ülésen is szorgalmazták, hogy a bringásoknak legyen egy külön sávja a korzón, mégpedig a vendéglőkkel szemközti oldalon, a galéria és a mozi felén, ezáltal a balesetek esélyét is csökkenteni lehetne. A korzóra behajtást és a közlekedési rend betartását pedig a városi rendőrség kezelje szigorúbban és ellenőrizzen gyakrabban.

Szintén nem elvetendő ötletnek tartják, hogy a kultúrház és a Tűzoltó utca közti szakaszon szüntessék meg a jelenlegi kerékpársávot, mert ott az autóbuszos és autós forgalom miatt nagy a zsúfoltság, veszélyes a közlekedés.

Eugen Szabó polgármester minderre úgy reagált, lehet mérlegelni ezeket a felvetéseket, de az említett szakaszra és a korzó működési rendjére most is van érvényes, az érsekújvári közlekedésrendészet által jóváhagyott szabályozás, minden más változtatás pedig újabb projekt kidolgozását és rendőrségi jóváhagyatását jelentené, további költségekkel, munkaerővel és munkaidővel. A sétálóutca gyakoribb ellenőrzésére pedig már utasítást adott.

Megyei nyertes pályázatból új köztéri kamerát helyeznek ki az állomási városrészre és a Nánai útra, a városi rendőrség költségvetéséből pedig több régi közterületi kamerát is új eszközre cseréltek, cserélnek.

Az ülésen a vagyonkezelési osztály vezetője arról is tájékoztatott, hogy továbbra is tárgyalnak a Petőfi utcai hulladéktelepet üzemeltető, zsolnai céggel a hulladékudvar városon kívülre helyezéséről, de a cég főnöksége egyelőre nem találja előnyösnek a Párkány által felkínált telekre költözést.

Semmi sincs veszve, továbbra is egyeztetünk velük, van még esély a megoldásra – fogalmazott az osztályvezető.