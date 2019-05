Madarak pusztultak el a fákra csavart ragasztószalagokon

„Az ökológiai ragasztószalagokat eltávolítottuk a fák törzséről. Júniusban ezeket a fákat valószínűleg vegyszerekkel fog kelleni permetezni. A cég, amelyet a város versenypályázat útján választott ki a rovarirtó munkákra és a gyomirtásra, megelőző tevékenységet végzett a vadgesztenyelevél-aknázómoly elszaporodása ellen. A lárvái olyannyira károsítják a vadgesztenyék leveleit, hogy azok már nyáron lehullanak” – áll a városi hivatal állásfoglalásában. Bernáth Petra, a városi hivatal szóvivője elmondta, körülbelül hetven vadgesztenye törzsére tekertek ragasztószalagokat. A szalagra ragadt rovarok és hernyók a madarakat is vonzották, ezért az önkormányzat május 20-án felszólította a céget, hogy az összes vadgesztenye törzséről a városban távolítsa el a ragasztószalagot. Michal Prešinský érsekújvári független képviselő már néhány nappal ezelőtt felszólította a lakosokat, hogy aki csak teheti, szedje le a ragasztószalagokat a lakóhelye közelében lévő fákról. A témával a legközelebbi önkormányzati ülésen is foglalkozni kíván. Nagyon sok érsekújvári lakos segédkezett a madarak megmentésében, illetve a fólia eltávolításában. Három énekesmadár elpusztult, egy cinkét sikerült megmenteniük a régi piactér közelében lakóknak. Bernáth Petra elmondta továbbá, hogy a ragasztószalag felhelyezését nem a város javasolta, hanem a rovarirtást végző cég emberei, akik már Pozsonyban és Nyitrán is alkalmazták ezt a vegyszermentes ökológiai módszert. Jozef Lengyel a Szlovák Állami Természetvédelem, Dunai berkek tájvédelmi körzet dolgozója is terepszemlét tartott a lakosok kérésére a gesztenyefáknál, a szakértő szerint értékes énekesmadarak estek áldozatul a vadgesztenyefák védelmének, de már mindenhonnan eltüntették a ragasztókat. Ilyesmivel még egyetlen városban sem találkozott a szakember, és szerencsésnek tartotta, hogy a lakosok közbeavatkoztak.

A szakértők szerint létezik olyan védekezési mód, amikor permetezés helyett a törzs alsó részébe kap oltást a fa és a bejuttatott vegyszer eljut a levelekbe, hogy elpusztítsa a hernyókat. A készítményt azonban jelenleg nem forgalmazzák.