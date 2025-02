Kassa megye ma több kelet-szlovákiai középiskola összevonásáról döntött

Egy iskolára 240 diák

A Kassai kerületben egy középiskolára átlagosan 240 tanuló jut, ami kevés a gazdaságos működéshez. Összehasonlításképpen Dániában átlagosan 1300 diák jár egy középiskolába.

A tervezett Tokaji Intézet foghatja össze a királyhelmeci Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskolát és a perbenyiki Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgálgatási Szakközépiskolát, ez az intézet fokozatosan egy csúcsborászati akadémiává válhat.

Gömörben három középiskolát vonnak össze: a rozsnyói Kereskedelmi Akadémiát, a rozsnyói Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskolát és a dobsinai Technológiai és Szolgáltatási Szakközépiskolát.

A képviselő-testület által megvitatott mai javaslatok egyike volt a tőketerebesi gimnázium és a közgazdasági akadémia összevonása is, amelyek egymás szomszédságában, a Komenský utcában működnek. Az iskolák már most is közös tornateremet és étkezdét használnak. A gölnicbányai gimnáziumot és a prakfalvi (Prakovce) Műszaki és Szolgáltató Szakközépiskolát is összevonnák. A korompai (Krompachy) gimnázium és az Iglói (Spišská Nová Ves) Műszaki és Szolgáltató Szakközépiskola összevonásával Igló legnagyobb iskolája jön létre. A Szobránci járás az elmúlt 10 évben szintén tanulóhiánnyal küzdött. A 2023/24-es tanév adatai szerint a kilencedikesek akár 41%-a más kerületben tanult tovább. Az optimalizálás tehát a szobránci gimnáziumot és a Kereskedelmi és Szolgáltatási Szakközépiskolát is érinti.

Nagykaposon a gimnázium és a Műszaki és Szolgáltatóipari Szakközépiskola kerülhet összevonásra, amelyek egyébként már most is közös tornateremmel és étkezdével rendelkeznek. A szepsi Štefan Moyses Gimnázium és az Agrotechnikai Szakközépiskola szintén egy szervezeti egységgé válik szeptembertől.

Az iskolának nem lesz többé bentlakásos tagozata, mert már tartósan nincs rá igény. A szállás iránt érdeklődők azonban igénybe vehetik majd a Kassa-Saca városrészben található bentlakásos iskolát vagy a többi kassai megyei bentlakásos iskola szálláslehetőségeit, tájékoztatott a szóvivő.

Kassai iskolákat is összevonnak

Kassán két művészeti középiskola - a Jozef Adamovič Konzervatórium és a Peter Dvorský Konzervatórium - egyesül, amelytől a megye azt reméli, hogy versenyképesebb lesz a nem állami konzervatóriumokkal szemben. Három iskolai kollégium is felújításra vár - az Anton Garban kollégium a Werferova utcában, valamint a Považská utcában és a Medická utcában lévő kollégiumok. Összevonásukkal a megye szerint egy stabil iskolai kollégiumot hoznak létre 1351 férőhellyel, mely más egyéb mellett elsősorban az egyszerűbb szállásbiztosításban hoz majd változásokat.

Kassa két magyar iskolájáról, a Szakkay József Szakközépiskola (ismertebb nevén az Ipari) és a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola összevonásáról a megyei képivselők áprilisban fognak dönteni

– közölte lapunkkal Katarína Strojná.

A megye által jóváhagyott változásokat az oktatási minisztérium még nem erősítette meg. A vitában Ladislav Lörinc, a KSK alelnöke néhány képviselő fenntartásaira reagálva azt mondta, ez a legjobb megoldás.

Nagy a kockázata annak, hogy ha nem vonjuk össze ezeket az iskolákat, akkor néhányat az oktatási minisztérium megszüntet

– mondta Lörinc.