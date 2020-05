Lesz-e idén Karva-Párkány kerékpárút?

Ha az új komáromi Duna-híd kivitelezője felszabadítja az építési területet, valamint a Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat (SVP) befejezi az utolsó hiányzó rövid szakaszt, akkor idén lényegében akadálytalanul és biztonságosan elkerékpározhatunk Komáromból Pozsonyba és vissza – noha a kerékpáros infrastruktúra egyéb területeire itt is ráférne még egy komolyabb befektetés. A csallóközi szakasz szénája viszont meglehetősen jól áll a Vág és Garam közéhez képest, ahol még elég nagy „lyuk“ tátong a Duna mentén végigfutó kerékpáros úton – amely egyébként része az európai kontinenst az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig átszelő Eurovelo 6-os kerékpáros útvonalnak. Néhány éve ugyan kiépült a Komárom és Zsitvatő, illetve Dunaradvány közti szakasz. Főleg a régi országút segítségével Dunamocs és Karva közt is közlekedhetnek a két kerék szerelmesei, utána azonban már „dzsungelharc“ következik. A bringások hozzávetőlegesen Csenke és Párkány között lényegében vagy a 63-as számú úton, vagy a Duna-töltés füves, illetve kavicsos koronáján tehetik meg az előttük levő 17-20 kilométeres távot a Párkányig.

Kedvező elbírálásra várva

A Komárom és Párkány közötti szakasz önkormányzatai közül gyakorlatilag mindegyiknél tisztában vannak azzal, hogy a falvaikon keresztülhaladó nyugat-európai turisták óriási gazdasági potenciált jelenthetnek – ha van hol és miért megállniuk. A Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás (VDIRT) elnöke – illetve az egyik érdekelt község, Izsa polgármestere –, Domin István az Új Szónak elmondta, jelenleg egy INTERREG-es pályázatuk elbírálására várnak, amellyel immáron harmadszor futnak neki a kerékpárút befejezésének. Nyitra megye már támogatta a beadott dokumentációt, most egy független bizottság fog dönteni az elképzelésükről, ám ez a járvány miatt késik. Ha a VDIRT megkapja a zöld fényt – és persze még az építési engedélyt is, – úgy mintegy 2 millió euróval tudnának beszállni a Karva-Párkány szakasz kiépítésébe. Domin István szerint maga a munka néhány hét alatt elvégezhető, a feladat nehézségét inkább az adminisztratív terhek adják.

Első az árvízvédelem

A Duna-töltés értelemszerűen árvízvédelmi építmény, s mint ilyen, az SVP-hez tartozik. Dúcz József, a vállalat pozsonyi telephelyének igazgatója lapunknak elmondta, idén a Karva és Párkány közti töltés magasítását, illetve megerősítését fogják elvégezni. A munkálatoknak része lehet majd az aszfaltozás is, mivel az a szakember szerint „védőpecsétet“ jelent a gát számára. Hogy erre sor kerül-e majd, az Dúcz szerint egyedül a kormány döntésének függvénye, ugyanis az illetékes minisztérium folyósít majd erre pénzt. Ez, ha megtörténik, várhatóan csak egy alapszintű, 5 centiméter vastagságú aszfaltrétegre lesz elég. Ezért is volna jó, ha a VDIRT is be tudna szállni egy nagyobb összeggel akár idén, akár később, mivel azzal még erősebbé tudnák varázsolni a kerékpárutat.

Kihasználatlan lehetőség

Farkas Iván, Muzsla polgármestere az Új Szó és a Trend gazdasági hetilap februárban Paton tartott konferenciáján arról számolt be, hogy a községen áthaladó nyugat-európai kerékpárosok körében rendszeres a felháborodás a befejezetlen kerékpárút miatt. Farkas szerint ezzel potenciális visszatérőket és újabb turistákat veszt el a térség. Domin István és Dúcz József szerint is nagy problémát okoz a befejezetlenség. Az SVP szakembere szerint sokat jelenthet, ha például egy német turista utólag azt mondja, „ott voltam Szlovákiában, s szépen végigmentem a Duna mellett”. Ugyancsak minden érintett egyetért abban, hogy jócskán fejlesztésre szorul még az infrastruktúra is: a kerékpáros pihenőhelyek, szervizpontok szaporítása alapvető követelmény, de jobban össze kéne kötni a falvak központjait a bringautakkal, több helyi érdekességet felmutató, többnyelvű információs táblákra is szükség volna, valamint a meglevő helyi cégek is hangsúlyosabban kínálhatnák szolgáltatásaikat a túrázóknak.