Leállt a komposztálók kiosztása

A Galántai járásban található nagyközségben fél évvel ezelőtt jött létre az önálló környezetvédelmi osztály azzal a céllal, hogy hatékonyabb legyen a szelektív hulladékgyűjtés, csökkenjen a szeméttelepekre kerülő kommunális hulladék aránya, ezzel együtt a szemétdíj összege.

Többet szelektálnak

2018-ban Nagyfödémesen csupán a hulladék 10,1 százalékát szelektálták a lakosok, ez a szám mostanra 50,14 százalékra emelkedett. „Az elmúlt fél évben több intézkedést bevezettünk, többször szerveztük meg különböző típusú hulladékok gyűjtését. A fém, a műanyag, a papír, a tetrapak, az üveg és a különféle műanyag hulladékot zsákban összegyűjtve havonta, vagy kéthavonta szállítják el a házak elől. A környezetvédelmi minisztérium által kiírt pályázaton 170 ezer eurót nyert községünk a kerti komposztálók megvásárlására. Ennek a projektnek is az a célja, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a gyűjtőtelepekre” – tudtuk meg a környezetvédelmi osztály vezetőjétől, Farkas Zsolttól.

Sikeres pályázat

Az osztályvezető elmondta, 500 darab 400 literes komposztálót vásároltak, amelyek a 300–700 négyzetméter területű telkekre vannak méretezve, továbbá 850 darab 1050 literes komposztálót vettek a 700 négyzetméternél nagyobb háztartások számára, ezen kívül 41 darab 1550 literes konténert vásároltak, amelyeket a település közterületein helyeztek el. A lakosok március első hetében kezdtek bejárni a községházára a komposztáló kölcsönzéséről szóló szerződéseket aláírni, az edényeket pedig a minisztériumi ellenőrzés után a következő héttől vehették volna át.

Leállt a kifizetés

„Sajnos a járvány miatt elrendelt karantén meghiúsította a terveinket. A minisztérium alkalmazottai nem jöttek ellenőrizni a dokumentációt, a községi hivatalban is korlátozni kellett az ügyfélfogadást, így a szerződések aláírása is leállt, és a komposztálóedényeket sem tudtuk kiosztani. A támogatás folyósítását a minisztérium leállította, a megvásárolt edényekért azonban a beszállító, jogosan, követeli a pénzt. A község kénytelen lesz fizetni a büntetést a beszállítónak, vagy a saját pénzéből kifizetni az edényeket, majd ha vége a karanténnak, visszaigényelni a támogatás összegét. Ebben az esetben azonban újra végig kell csinálni a refinanszírozást és az azzal járó dokumentációt” – magyarázta Farkas Zsolt. Kiemelte, a projekt részeként egy brosúrát is kiadtak, amelyben részletes leírást kapnak a lakosok arról, mi mindent lehet a komposztálóba tenni, illetve mit nem, és hogyan kell hatékonyan komposztálni. „Meglepve, de örömmel tapasztaltuk, hogy mekkora volt az érdeklődés a kerti komposztálók iránt, nagyon sokan jöttek aláírni a szerződést. Többen voltak olyanok is, akik már hosszabb ideje komposztálnak, így nincs szükségük az edényekre. Ők nyilatkozatot írtak alá, amellyel igazolják, hogy komposztálnak, de nem igénylik a községtől a komposztálóedényeket. Most az egész leállt, ami azért is rossz, mert ahogy jön a jó idő, több a zöldhulladék, szeretnénk már komolyabban ellenőrizni, ki mennyit komposztál, illetve szelektál. Sajnos, amíg nem tudjuk kiosztani a komposztálókat a háztartásoknak, nem tudjuk ellenőrizni” – zárta a környezetvédelmi osztály vezetője.