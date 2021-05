Lakossági fórum a vágsellyei hulladékfeldolgozóról

Értesüléseink szerint öt korszerű cirkuláris, azaz körforgó gazdasági központ építését tervezik az országban a régió ipari és háztartási hulladékának a feldolgozására. Az első centrumot várhatóan a Vágsellyei járásban építik meg, mintegy öthektáros ipari területen, a járási székhely közelében. A városi hivatal eredetileg május 10-re tervezett találkozója a hónap utolsó hétfőjén valósul meg 16 órától, olvasható a városi hivatal önkormányzati honlapján. A városháza nagytermében az eredetileg tervezett időpontban az asszisztált népszámlálás lebonyolításához nyitottak ügyfélfogadó központot, ezért halasztották el a fórum időpontját. A mintegy 120 millió eurós beruházás ellen eddig több mint kétezer lakos tiltakozott online petícióban. A tiltakozást kezdeményezők nehezményezik, hogy Vágsellyén már legalább húsz környezetszennyező üzem van, és a szemétfeldolgozó központ 2025-re tervezett üzembe helyezésével újabb egészségre káros gyár épülne a Duslo vegyi gyár közelében. A beruházó mintegy kétszáz új munkahelyet ígér a feldolgozóban, és megújuló energiaforrásként mutatja be a korszerű szemétfeldolgozót.

A tiltakozók aggasztónak tartják, hogy a centrum kapacitása jóval meghaladná a régióban termelt hulladék mértékét. Attól tartanak a lakosok, hogy máshonnan is ide szállítanák a szemetet, emiatt az egyébként is jócskán leterhelt utakon még elviselhetetlenebbekké válnának a forgalmi dugók. A tiltakozók úgy vélik, azzal, hogy ha az üzemben az eredeti hulladék mennyisége, súlya harminc százalékra redukálódik, ezáltal további veszélyes hulladék keletkezik, ami a lakosokra és a környezetre nézve egyaránt toxikus. A vágsellyeiek tiltakozását támogatta Martin Hojsík EP-képviselő is. A beruházást a városi hivatal honlapján közzétett környezeti hatástanulmány szerint várhatóan még idén építeni kezdenék, és évente 130 ezer tonna hulladékot dolgoznának fel benne. 30 ezer tonnát újrahasznosítanának és 100 ezer tonnát elégetnének. Vágsellye 2017-ben mintegy 7800 tonna szemetet szállított el a hulladéktárolóba. 2019-ben a vágsellyeiek már a szemét több mint negyven százalékát osztályozták, és a helyi aktivisták mindent megtesznek annak érdekében, hogy még több lakost vonjanak be a környezettudatos szeparálásba.



A vágsellyei térségben élők egyik tábora támogatja a beruházást, mondván, valahol meg kell épülnie a szemétfeldolgozónak. A másik tábor ellenzi, hogy a lakóhelyük közelében álljon a központ, véleményüket ezzel kapcsolatban többen is kifejtették a régióbeli lakosok közösségi oldalán.