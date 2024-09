A játszóterek, a hajléktalanok és a hőség volt terítéken a lakossági találkozón Galántán

Szerda délután tartotta szokásos lakossági találkozóját a galántai önkormányzat. A képviselő-testületi ülések előtt egy nappal a lakosok kérdéseikkel, problémáikkal fordulhatnak a képviselőkhöz és a városi hivatal alkalmazottaihoz.

A szeptemberi találkozón a játszóterekről esett a legtöbb szó. Az egyik lakos azt nehezményezte, hogy a dog dancing sportág képviselői ugyanazon a pályán gyakorolnak a kutyáikkal, ahol más csoportok edzenek. Egy másik felszólaló arra kérte az önkormányzatot, hogy a felújított Nová doba lakótelep játszóterét tegyék zárhatóvá, hogy ki lehessen zárni onnan a felnőtteket, akik nem rendeltetésszerűen használják azt, illetve éjjel hangoskodnak, szemetelnek, randalíroznak az egyébként gyerekeknek készült játszótéren. Mindketten ígéretet kaptak a városvezetéstől, hogy megoldást találnak a problémára, ugyanakkor a polgármester, Kolek Péter és az alpolgármester, Peter Závodský megjegyezte, nem tudják nem észrevenni a hosszú ideje fennálló személyes ellentéteket a felszólaló és a dog dancing sportág képviselői között. A játszótérrel kapcsolatban elhangzott, sokkal több panasz érkezik a városi hivatalba az SNP lakótelepen lévő játszótér miatt, ahol az ott lakók a napközben hangoskodó gyerekek miatt elégedetlenkednek.

A városi rendőrség jelenlévő képviselője biztosította a felszólalókat, hogy amennyiben bármilyen problémát tapasztalnak, azonnal közbelépnek, ahogy eddig is tették. Galánta közösségi oldalán a nyár folyamán többen nehezményezték, hogy miért nem hűtik locsolással az utcákat. A lakossági találkozón is megnyitották a jelenlévők ezt a kérdést, kiegészítve azzal, hogy miért nem működik a Városi Művelődési Központ előtt álló szökőkút, amitől kellemesebb mikroklíma lehetne a téren. Kolek Péter polgármester úgy reagált, a rekkenő hőségben pazarlásnak tartja az utakat a drága ivóvízzel locsolni, annál is inkább, mert az úgynevezett szaunaeffektust vált ki, ami még inkább kellemetlenné teszi a hőérzetet. A városnak már három pontján helyeztek el nyáron párkaput, a jövőben ezek számát szeretnék növelni, akár a lakótelepeken vagy más frekventált területeken, hogy elviselhetőbb legyen a lakosok számára a hőség. A szökőkút jelenleg nagyon rossz állapotban van, a felújítását tervbe vették, további döntések függvénye, hogy mikor kerül rá a sor.

A találkozó egy további résztvevője arra figyelmeztette a városi hivatalt, hogy Galántának nincs szerződése semmilyen macskamenhellyel. Azt kifogásolta, hogy miután az autójába bejutott egy beteg, kóbor macska, senki sem tudta megmondani, hol helyezhetné el, ha nem akarja befogadni. Daniela Amrichová, a városi hivatal környezetvédelmi osztályának vezetője elmondta, egyszerűen nincs olyan szervezet a közelben, amellyel szerződést tudna kötni a város, hogy hasonló esetekben befogadhassa a macskákat. Sajnos a kutyamenhelyeken kívül alig van más ilyen tevékenységet végző intézmény, annak ellenére, hogy a törvény alapján minden kóbor állatról gondoskodnia kell a városi vagy községi hivataloknak, ezért az ilyen egyedi esetekben egyedi megoldásokkal tudnak a lakosok segítségére lenni.

Szóba került még a hajléktalanok kérdésre a tél közeledtével. A felszólaló lakos tudni szerette volna, hogyan készül fel az időszakra a város, illetve mi a megoldása arra a problémára, hogy nincsenek nyilvános illemhelyek Galántán. A polgármester kifejtette, már korábban kialakítottak egy hajléktalanszállót a téli hónapokra, azonban mindig vannak olyan személyek, akik nem hajlandóak oda bemenni, inkább maradnak az utcán. Mivel senki sem kényszerítheti őket arra, hogy beköltözzenek a szállóra, ezért nem igazán van megoldás a problémára.