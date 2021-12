Kürtön a Fóti lányokhoz korábban hozták a karácsonyi ajándékot

Ajándék sütő és mosógép

A karácsonyi ajándékok jóval korábban érkeztek meg a Fóti lányokhoz, Rebekához és az ikrekhez, Dórához és Klaudiához. A felső tagozatos lányok távoktatásban vesznek részt, ezért sikerült őket otthon érnünk.



Rebeka tizennégy, az ikrek februárban lesznek tizenhárom évesek. Örömmel mutatták a két új szekrénysort, a két vadonatúj és korszerű ágyat, a ragyogóan új tűzhelyet. Engedték, hogy benyissunk a fürdőszobába, ahol az új automata mosógép kapott helyet. „Konyhai székeket is tudtunk vásárolni az adományból, az önkormányzat támogatásából és az Allianz Alapítvány segítségéből. Nagy örömmel töltött el, hogy ilyen módon tudtuk segíteni a családot. Az önkormányzat korábban is kisebb-nagyobb adományokkal segítette a Fóti lányokat, akiknek igencsak nehéz sorsuk van. Sajnos a nagymamájuk nem igazán tudta kezelni a pénzt. A halála után Tomi, a negyvenhárom éves nagybátyjuk vállalta a gyámságot az ikrek és a nagyobbik gyermek felett. Az utóbbi két évben felgyorsultak az események” – mondta Téglás János. Jakub Křivan és Peter Stadler fiatal, sikeres vállalkozók már korábban, egy szlovákiai kerékpárútjuk során megálltak a kürti családnál és ajándékokat hoztak. Jakub elmondta, az apósáék kürtiek, ők javasolták a Fóti gyerekek támogatását. Számlaszámot nyitottak, kezdeményezésükhöz csatlakozott Janko Lašak, neves válogatott hokikapus és sokan mások is.

Szülők nélkül, de nem egyedül

A lányok szinte családtagként, kedves rokonként fogadják a polgármestert, és nem győzik dicsérni a gyámjukat. Nehéz eldöntenünk, mi az, amiről beszélgethetünk a gyerekekkel, és mi az, amiről jobb hallgatni.



Jó néhány évvel ezelőtt, amikor a kilenc és hétéves kislányok egy jótékonysági rendezvényen adományt kaptak, így fogalmazták meg hányatott életútjukat. „A kürti Fóti lányok, Rebeka az idősebb nővér, valamint Dóra és Klaudia az ikrek nem sokkal a kisebbek születése után maradtak úgymond igénytelen nagymamájukra és igyekvő, de nehezen boldoguló nagybátyjukra. Édesanyjuk ismeretlen helyen tölti napjait, súlyosbítva a helyzetet nagy ritkán történő botrányos felbukkanásával. Apjuk büntetés-végrehajtó intézetben. A lányok mindennek ellenére rendkívül jó képességűek, szerények, igyekvőek, aktív tagjai a helyi cserkészcsapatnak, amely második családjukként igyekszik láthatóan és láthatatlanul támogatni őket. Minden igyekezet ellenére mostanra kikapcsolták náluk a gázt. A lányok háztartása a hideg beköszöntésével maradt fűtés és főzési lehetőség nélkül. Ennek következményeképpen a család távolabbi tagja kétségbeesésében már a lányok intézetbe helyeztetését indítványozta volna, de ebben a pillanatban, mint valami mentőangyal érkezett meg a támogatás”.



A közösség ereje

Téglás Jánostól megtudtuk, az anya azóta újabb gyermeket szült, akiről ugyancsak képtelen gondoskodni, mert nincs otthona. A nagymama már elhunyt, az idős elvált asszony korábban egészségügyi nővérként dolgozott, lebetegedett és nem volt ereje a gondjaira bízottakra. Tamás, a fia sokat veszekedett a lányok miatt az anyjával, és ha kellett, a védelmükre kelt. Miután a fiatalember egyedül maradt a három gyerekkel, és a ház csaknem a végrehajtó kezére került, a munkahelyén, a helyi fatelepen siettek a segítségére. A munkáltató segítségével sikerült családi házat megvásárolniuk, Tamás törleszti a vételárat havi részletekben. Azóta elkészült a tető, úgy-ahogy sikerült rendbe hozni a házat, ahol most négyesben élnek. A lányoktól megtudjuk, remek kapcsolatuk van a nagybátyjukkal, aki egy személyben a pót-édesanyjuk, édesapjuk, ő jelenti számukra a családot. Hajnali négykor indul dolgozni, de előtte elkészíti a gyerekek reggelijét, ha iskolába indulnak, a tízórait is. Nagyon fáradtan szokott hazatérni munkából, de a családja mindenben számíthat rá. Amikor arról érdeklődünk, mire van szükségük a lányoknak, szerényen azt válaszolják, hogy jól vannak, érzik a barátok, ismerősök, a község lakosainak szerető támogatását.



Örömmel vették birtokukba az új bútorokat, mert a régiek már használhatatlanok voltak. Ismerve a kürti közösségi összefogást, illetve az önkormányzatban dolgozókat, a Fóti lányok mindig is érzik majd a helyiek támogatását, figyelmét. A történet szépsége, hogy mások is csatlakoznak hozzájuk, ha nemes ügyről van szó.