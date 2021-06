Közös pályázat után gazdag nyári program Királyrévben

A koronavírus-járvány kezdete előtt, 2020 februárjában írt alá testvértelepülési szerződést a galántai járásbeli Királyrév és a Győr-MosonSopron megyei Győrsövényház annak apropóján, hogy sikeresen pályáztak közösen a Szlovákia és Magyarország határain átnyúló Interreg pályázatán. Csütörtökön a két település polgármestere, Agócs Gergely és Hokstok Imre közösen mutatták be a projektet. „Ötvenezer euró uniós támogatást nyertünk, amelyet fele-fele arányban használhatunk fel kulturális rendezvényekre, a községek közötti kapcsolatok erősítésére és eszközbeszerzésre. A projekt címe Generációk találkozása” – mondta el Agócs Gergely, Királyrév polgármestere. Az együttműködés több területen valósul meg: a sport- és kulturális szervezetek között, valamint az oktatás területén. „Eddig többször rendeztünk közös sporteseményeket, de most áttérünk a kultúra területére. Július 10-én Győrsövényház lovasnapokatszervez,nálunkjúlius22–23án lesz a már hagyományos RévFeszt, ami most először lesz kétnapos. Az első napon gyerekprogramokkal készülünk, a másodikon fiataloknak és felnőtteknek szóló rendezvényekkel várjuk az érdeklődőket.

Augusztus 7-én családi napot szervezünk gulyásfőző versennyel, focival, zenés programokkal. Győrsövényház augusztus végén tartja a 30. falunapot, majd szeptemberben lecsófesztivált rendez. A programsorozatot mi zárjuk a szintén hagyományos Alma- és Kacsafesztivállal októberben” – részletezte Agócs Gergely. Kiemelte, mindegyik rendezvényt úgy szervezik, hogy összhangban legyen a projekt címével, vagyis minden generáció számára igyekeznek érdekes programot kínálni. Mindkét polgármester egyetértett abban, hogy a közös pályázaton túl nagyon jó baráti viszonyok alakultak ki, nemcsak a települések vezetői, hanem a lakosok között is, azóta, hogy 2019-ben felvették egymással a kapcsolatot. Azt is értékelik, hogy minden találkozás jó alkalom a tapasztalatcserére, közös ötletelésre, hogy mivel is lehetne a közel azonos méretű településeket fejleszteni. A Győrsövényházon található, Vadrózsa Waldorf iskola és a királyrévi alapiskola pedagógusai ugyancsak felvették már egymással a kapcsolatot és közös programokat, bemutatóórákat terveznek egymás iskolájában, vagyis az ottani oktatók jönnek Királyrévbe a helyi gyerekekkel foglalkozni, az itteni pedagógusok pedig a waldorfos gyerekeket látogatják meg. A pályázat összegének egy részét fesztiválkellékek, padok, asztaÖtven lok, sátrak vásárlására fordítják.