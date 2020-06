Dédszülők hagyatékából áll össze a falumúzeum

Ősszel szeretnék megnyitni a településen a falumúzeumot, amelyhez a lakosság felajánlásait is várják.

Az alapiskola épületének egy külön bejáratú részében alakítanak ki falumúzeumot a királyréviek. A tervek szerint nyáron el is készül a tárlat, amit ősszel szeretnének megnyitni az érdeklődők előtt. Agócs Gergely, a település polgármestere elmondta, már kiürítették az erre szánt, egy ideje már használaton kívüli helyiséget az iskolában.

„A falumúzeum az iskola épületében, de egy teljesen különálló részben lesz, hogy ne az iskolán keresztül kelljen megközelíteni. Egyrészt jobban kihasználjuk az épületet, másrészt úgy vélem, jó, hogy lesz egy falumúzeumunk, hiszen hosszabb ideje szerettük volna kialakítani. Egy nagyobb helyiségről van szó, ahol majd különböző szektorokat alakítunk ki, például szobabelsőt, konyhát, attól függően, hogy mi minden gyűlik még össze. Rengeteg régi bútor, használati tárgy, könyv van a faluban a családoknál, és nem szeretnénk, ha ezek elkallódnának, hanem éppen ellenkezőleg, azt szeretnénk, ha megmaradnának az utókornak, és bárki számára megtekinthetőek lennének ezek a régi kincsek. A lebontott plébánia épületéből ránk maradt számos misekönyvnek is méltó helyet szeretnénk itt találni” – fogalmazott a polgármester.

A gyűjtést már korábban elkezdték, de még mindig érkeznek szebbnél szebb régiségek, tárgyak a községi hivatalba. „A 19. század második felében és a 20. század első felében, illetve a világháború idején készült tárgyak, bútorok lesznek a múzeumban, és nagyon sok értékes régi könyv előkerült, ezeket is szeretnénk majd megmutatni a látogatóknak” – tette hozzá Agócs Gergely, aki egyben felkéri a lakosokat, akinek lapul még a padlásán, pincéjében, kamrájában olyan tárgy, ami mások számára is érdekes lehet, vigye be a községházára, hogy a nyár folyamán legyen idő a tárgyak osztályozására és összeállíthassák a tárlatot.

A polgármester elképzelhetőnek tartja, hogy szeptemberben megnyissák a múzeumot, és reméli, hogy az általában október elején szervezett Alma- és Kacsafesztiválon már fogadhatják az érdeklődőket. Ezzel ismét bővülhet a látnivalók köre Királyrévben.