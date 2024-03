Korszerűsítik a tömegközlekedést Nyitra megyében

A vonatkozó szándéknyilatkozatot még tavaly tavasszal hagyták jóvá a megye, ill. Nyitra városának képviselő-testületei, vagyis már hosszabb ideje dolgoznak a megalapításon. Az IDS szlovákiai szinten nem jelentene újdonságot, ugyanis az ország más megyéiben már működnek hasonló társaságok.

Fejletlen tömegközlekedés

A vonatkozó napirendi ponthoz tartozó anyagot a képviselő-testületi ülésen Peter Privalinec, a megyei hivatal igazgatója ismertette. Az előterjesztés szerint a vasúti, helyközi és városi tömegközlekedés rendszereiben egymáshoz képest számos következetlenség áll fenn. A megosztott kompetenciák, nem egységes tarifák és szociális kedvezmények problémája mellett gondot okoz az is, hogy a működtetéshez szükséges pénzügyi források is különfélék. Ezek a körülmények azt eredményezik, hogy csökken a tömegközlekedést választó polgárok száma, miközben egyre többen használják a gépkocsijaikat. Ezeket a tendenciákat csak egy összehangolt és rendszerezett integrált közlekedési rendszer tudja megfordítani – áll az indoklásban.

Több újítás

Az új rendszer – amelyet egy korlátolt felelősségű társaság látna el néhány alkalmazottal – kiterjed majd a megye egész területére. Az egyik legfőbb cél szerint egy úti okmánnyal lehetne utazni, amely lehetővé tenné, hogy könnyedén és akadálytalanul lehessen átszállni az egyik tömegközlekedési eszközről a másikra – például távolsági buszjáratról egy személyvonatra. Ehhez természetesen egységes utazási feltételek és tarifák járnának. A tervek szerint bevezetnék az NFC fizetést, valamint kifejlesztenek majd egy mobilapplikációt is. Külön feladatként jelölték meg a csatlakozási lehetőségek gyorsabb és kényelmesebb kialakítását. Ez kéz a kézben járna a meglevő menetrendek harmonizálásával úgy, hogy a csatlakozások garantáltak legyenek.

A cég megalapítása 2024 első felében esedékes 65 ezer euró alaptőkével, jelen állás szerint pedig 100%-os részesedést kapna benne a megyei önkormányzat. Jelenleg egyfajta irányszámként évi 300 ezer eurós működési költséggel számolnak.

Nyitra városával?

Az IDS-t jelen állás szerint Nyitra megye vinné a hátán, ám az még nyitott kérdés, hogy más szereplők hogyan fognak benne részt venni. A rendszer létrehozásához például köteles hozzájárulni a megyei buszközlekedésért nagyban felelős ARRIVA vállalat is.

Az ülésen hosszasabban vitáztak a képviselők Nyitra városának lehetséges szerepéről. A megyeszékhely önkormányzata 2023 végén ugyanis átdolgozásra visszaküldte az IDS megalapításához kapcsolódó anyagot, s egyelőre nem lépne elő résztulajdonosként.

Horváth Árpád (Magyar Szövetség) képviselő elmondta, a közlekedési bizottság ülésén arra jutottak, hogy gondokat okozhat, ha a megye végül egyedüli tulajdonosa lesz az kft-nek. Ezért azt javasolta, tárgyaljanak Nyitra városával, s például akár 30%-os részesedéssel vegyék be őket a IDS-be. Ján Greššo (Hlas) ugyanakkor nem látott problémát abban, ha Nyitrának nem lesz tulajdonrésze a cégben, mivel a várost gyakorlatilag elsőként és így is integrálják a rendszerbe. Marián Kéry (Smer) ezzel szemben azt mondta, az IDS-ben sokkal nagyobb hozzáadott értéket jelentene, ha Nyitra is része lenne – emellett nem hozhatna a város döntéseket, ha nincs társtulajdonosi szerepe.