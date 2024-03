Könyv született a zárdaiskoláról

A beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatón jelen voltak olyan helyiek is, akiknek személyes kötődésük volt a zárdaiskolához. Az intézmény történét egészen 1902-től 1945-ig felölelő kötetet a helyszínen is megvásárolhatták az érdeklődők, melyet a szerző boldogan dedikált is. A helytörténeti leírásokkal és korabeli fotókkal tarkított könyvet a Komáromi Pro Museum Társulás jelentette meg 300 példányban. A rendezvényen jelent volt Galo Vilmos történész, a kötet szerkesztője, valamint Kovács László tanár, történész, aki bemutatta a közönségnek.