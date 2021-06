Kompromisszum a megszűnő őrsújfalusi postafiók ügyében

Az ügyben a vállalat vezérigazgatója, Martin Ľupták és a kerületi igazgatója, Agáta Gajdošíková Keszegh Béla komáromi polgármesterrel és Őrsújfalu városrész képviselőjével, Molnár Mariánnal tárgyalt.

Szükség esetén akár a nyugdíjakat is házhoz viszik a mozgásukban korlátozott embereknek, valamint más szolgáltatásokat is lehet igényelni a postáson keresztül. A város azt kéri, egy ún. „balíkoboxot“ is hozzanak létre Őrsújfalun, ami nem csupán csomagok fogadására alkalmas, de ezen keresztül a számlákat kifizetésére is van mód. A posta ígérete szerint kétnyelvű tájékoztató anyagban közlik majd a lakosokkal, hogy az egyes szolgáltatásokat miként lehet igénybe venni. Emellett Keszegh Béla kérésére elkötelezték magukat arra is, hogy a meglévő városi postafiókokon bővíteni fogják a kétnyelvűséget.

Mint ismeretes, az idei év elején derült ki, hogy a Szlovák Posta az őrsújfalui fiókjának bezárását tervezi. A szándék ellen petíciós kezdeményezés indult Molnár Marián képviselő vezetésével, amelyet napokon belül közel ezren írtak alá. A Szlovák Posta első körben időszakos bezárást tervezett, majd később felmerült a teljes megszüntetés lehetősége is. Elmondásuk szerint országszerte be szeretnék zárni az alacsony kihasználtságú postafiókokat, s az érintett településeken más formában tennék elérhetővé a szolgáltatásokat. Komáromban év elejéig négy postafiók működött, így azok száma háromra csökkenne. A vállalat érvei szerint ez elégséges a komáromi igények kiszolgálására, mindamellett a szlovákiai települések felén egyáltalán nincs postafiók és ott is zavartalanul működik a szolgáltatás. (komáromi önkormányzat)