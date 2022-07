Komárom ott spórol az energiaárakon, ahol tud

„Már a komfortzónánkba is bele kell nyúlnunk egyik-másik helyen” – vezette fel a sajtónak a gyakorlatilag az összes szlovákiai önkormányzatot érintő problémagócot Keszegh Béla (független) polgármester a városházán. Hangsúlyozta, az ún. családbarát csomag az oka mindennek, mivel ennek következtében elsősorban az önkormányzati szférától von el pénzeket az állam – mintegy félmilliárd eurót. „Komárom számára ez most úgy tűnik, hogy kétmillió euró kiesést fog okozni” – ismertette a számukra legfájdalmasabb pontot a polgármester, ami például a helyi iskolaügytől 800 ezer eurós megvonást jelent.

Ha mindez nem lenne elég, az energiapiacon tapasztalt árvágta is keményen szorongatja az önkormányzatokat. A Duna menti város annyiban volt eddig szerencsés, hogy július végéig lekötött energiaárakkal számolhatott, ám a villanyáramért ezt követően várhatóan ötször magasabb összeget kell fizetniük, mint eddig. Az energiaszolgáltatók ráadásul már csak változó árakra kötnek szerződést. Keszegh elmondta, több olyan projektet dolgoztak ki, amelyek segítségével spórolhatnak az energián, teljes gőzzel dolgoznak az önkormányzat hivatalnokai a pályázatok összeállításán és beadásán. Így például hőszivattyús megoldással szeretnék modernizálni a fűtésrendszert az Egressy Béni Városi Művelődési Központ főépületében, a Vág-parti csónakházban és a katonatemplomban.

„Sajnos hozzá kell nyúlni a közvilágításhoz is, amely két részből tevődik össze” – mondta a polgármester, majd részletezte, hogy 108 ezer euróból több helyen modern, központilag szabályozható lámpafejeket – Komáromban egyébként mintegy 4000 van belőlük összesen – szerelnek fel augusztus elejéig, illetve a hálózatot is felújítják. A Singellő egy részén a mérések szerint 80%-os spórolást tudtak így elérni, mivel alacsony a lámapatestek fogyasztása, illetve az éjszaka egy részén csökkentik a fényerősségüket is. Hozzátette: éjféltől reggel öt óráig lekapcsolják a közvilágítást olyan külterületi városrészeken, mint például Cserhát, Kabátfalu, Lándor vagy Harcsás, mivel itt nem mozog ebben az időszakban túl sok ember. A város magterületén pedig csak minden második lámpát hagynak égve az olyan utcákban, mint például a Villanytelepi vagy a Duna rakpart. „Nem tesz ez minket boldoggá, de talán ez a legkevésbé fájdalmas” – mondta, gyorsan hozzátéve, hogy például semmiképp sem szeretnének adót emelni, vagyis követlenebbül terhelni a lakosokat. A közvilágítás szabályozásával mintegy 40 ezer eurót tudnak idén megspórolni, jövőre pedig többet is, természetesen a piaci áraktól függően.