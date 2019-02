Kolbászfesztivál Diószegen - Nagyfödémes csapata is nyert

František Ruman szervező elmondta, hogy az influenzajárvány rányomta a bélyegét a mezőnyre, ugyanis többen az utolsó pillanatban léptek vissza a nemzetközi megmérettetésről, ennek ellenére bőven akadt kóstolni való és a jó hangulat sem maradt el az idei kétnapos fesztiválon.

“Elértük a célunkat, ami most is az volt, hogy az emberek találkozzanak, beszélgessenek. Új ismeretségekre tegyenek szert és barátságokat kössenek, emellett pedig ápoljuk a hagyományokat. Ezért örülök annak, hogy gyerekek is versenyeznek, akik szüleiktől lesték el a kolbásztöltés csínját-bínját” - jelentette ki Ruman. Két kategóriában hirdettek nyertest és különdíjakat is kiosztottak. A huszonnégy - magyaroszági, csehországi és szlovákiai - csapat már délelőtt munkához látott az Inovatech melletti téren.

“A jó kolbász titka elsősorban a kiváló minőségű házi csípős paprika” - mondta lapunknak Máris Zoltán a nagyfödémesi csapat tagja.

Véleményét a zsűri is osztotta, a galántai járásbeli csapat nyerte el a legjobb szárazkolbászért járó trófeát. Egy másik mátyusföldi társaságot is díjaztak, a vezekényiek sült kolbásza a harmadik helyen végzett, két magyarországi, az orosházi és a csorvási brigád mögött. Takács János a csapat vezetője nem akarta elárulni, hogy mit tartalmaz a nyertes kolbász, de elmondta, hogy több versenyen is díjazták már a csapatot. “Békéscsabán és Piliscsabán is versenyeztünk már, ott százhetven csapat közül a hetedikek lettünk” - büszkélkedett Takács.

Szombaton több ezer néző volt kíváncsi arra, hogy hogyan készülődnek a megmérettetésre a csapatok, amelyek az asztalok díszítésére is nagy hangsúlyt fektettek.