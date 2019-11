Kolbászból van a kerítés is Érsekújvárban

Érdemes a nap folyamán ellátogatni Érsekújvár főterére, ahol tizenötödik alkalommal rendezik meg a kolbászfesztivált. Ebben az évben ötvenkét hazai és külföldi csapat állt a darált hússal, zamatos fűszerekkel teli fateknőkhöz és beindultak már a kolbásztöltők is.

Akad ötletesen ékesített stand, ahol kolbászból van a kerítés és élő zene kíséretében folyik a kolbászkészítés. A Czuczor Gergely Alapiskola és a Pázmány Péter Gimnázium standjánál ízletes zöldséges kenőkkel díszített hagymás, fokhagymás falatkákkal, forró kávéval, süteménnyel várják a látogatókat. Mindkét magyar iskola igazgatói, pedagógusai és diákjai lelkesen sürögnek-forognak a sátraikban. Az egyik autószerelő műhely versenyzői a kocsi fedelén rendeztek be grillezőhelyet. A csapadékos idő miatt hosszú óriás sátorral építették be a főteret, ahol pénteken kilencedik alkalommal tartottak töknapot. A zsűri minden versenyző iskola tök kompozícióját aranysávos minősítésben részesítette, és külön értékelték a mókás, kreatív alkotásokat. Tegnap a hagyományőrző gyerekcsoportok, ma a felnőttek léptek színpadra. A magyar és szlovák pártok is kolbásszal, mézborral, pálinkával kampányolnak a fesztiválon. Gazdag kínálat várja a vendégeket a kirakodóvásárban és a frissítős standokon. További részletek lapunk nyomtatott számában.