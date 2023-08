Klasszikus zenei kavalkád a Tiszti Pavilonban (GALÉRIA és VIDEÓ)

Idén túllépte a negyedévszázados „életkort“ a mesterkurzus sorozat, amelyet még az ezredforduló előtt vette kezdetét. A komáromi zeneszerető közönség számára tehát már egy bejáratódott, jól ismert eseményről van szó – annál is inkább, mert a másfél hetes képzések végén a résztvevő fiatal zenészek záróhangversenyeket szoktak tartani. Ahogy az már megszokottnak számít, idén is két koncertre kerül sor a Tiszti Pavilon dísztermében, amely egyben a képzés egyik helyszíne is. Az első hangversenyen 21 fellépő vett részt, akik egy részét négy vendégzenész kísérte zongorán.

A mesterkurzusok egyik alapítója és lektora, Török Ferenc hegedűművész a koncert előtt szólt néhány szót a idei munkáról, ill. megköszönte a helyi önkormányzat támogatását. A csaknem teljesen megtelt terem közönsége ezt követően nagyjából kétórás hangverseny hallgathatott végig, amely során öt hangszer segítségével hangzottak fel darabok, de volt, aki énekelt, ill. a saját kompozícióját mutatta be. Ez utóbbi az idei képzés újdonsága, hiszen Konstantín Ilievsky jóvoltából első ízben lehetett Komáromban zeneszerzést, ill. karmesterséget tanulni.