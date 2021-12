Kiváló évet zárt a borsi Rákóczi-várkastély

„A múzeumot és a várkastélyban található attrakciót közel huszonegyezren nézték meg, ami elhelyezkedésünk szempontjából egy nagyon szép szám. A megnyitó óta a szállodában is fogadtunk vendégeket, hat hónap alatt mintegy kilencszázan töltöttek nálunk legalább egy éjszakát. Volt olyan vendégünk is, aki egy hetet töltött a faluban, persze olyan látogatóink is voltak, akik csak néhány napig, vagy még annál is rövidebb ideig vendégeskedtek nálunk. Ezek a számok számunkra azért is csodálatosak, mert a világjárvány miatt viszonylag sokáig nem fogadhattunk vendégeket. A komplexum éttermi része is jól teljesített, mely elsősorban a nyári szezonban produkálta a legjobb számokat, ha azonban az intézmény látogatóit teljes egészében szeretnénk meghatározni, akkor júliustól decemberig nagyjából 40 és 45 ezer látógatóról beszélnénk” – közölte lapunkkal Nagy Zsuzsanna, a Rákóczi-várkastély szakmai igazgatója.



Dicsérő oklevél

Nagy Zsuzsanna a beszélgetésünk során elmondta, a mindössze néhány hónapos működésük ellenére a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Az év kiállítása pályázatán a borsi tárlatot egy dicsérő oklevéllel jutalmazta meg. „Az indoklás szerint a kiállítás méltó a felújított nemzeti emlékhelyhez, ezenkívül innovatív és informatív, és a nemzetközi turizmus számára is vonzó. Az év kiállítása pályázatban azt díjazza a zsűri, hogy a szóban forgó múzeum vagy tárlat mennyire versenyképes a mai kor követelményeivel szemben és hogy hogyan képes a mostani kor társadalmához kapcsolódni, még akkor is, ha a történelmet mutatja be. Ezen a díjazáson húsz intézmény indult három kategóriában: a négymillió forint alatt és a négymillió forint feletti értékű kiállítások, illetve a virtuális kiállítások. Amellett, hogy egy-egy díjazottja van, 2020 óta határon túli magyar vonatkozású intézmény is indulhat, illetve szintén 2020 óta dicsérő oklevelet is kiosztanak” – mondta Nagy Zsuzsanna, majd végezetül azt is hozzátette, hogy ha a világjárvány során bevezetett óvintézkedések miatt nem lett volna a határnak olyan nagy megtartó ereje, akkor valószínűleg külföldről is több turista érkezett volna hozzájuk. „Jelenleg azt tudjuk elmondani, hogy az eddigi látogatók mintegy 50 százaléka Szlovákiából, a fennmaradó része pedig Magyarországról érkezett. Az mindenképp nagyon érdekes, hogy a szlovák ajkúakat egyaránt ugyanúgy érdekli a kastély, mint a magyarokat. Eddig szinte mindenhonnan nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk” – zárta a várkastély szakmai igazgatója.