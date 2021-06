GALÉRIA: Már várja a nagyközönséget a felújított Rákóczi-kastély Borsiban

Az ünnepség a történelmi egyházak képviselőinek köszöntőjével és igeidézeteivel, illetve az épület megszentelésével és megáldásával vette kezdettét. Ezt követően népzenei összeállítás következett. Diószegi László, a II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet igazgatója elmondta, hogy 2018. szeptember. 26-án egy időkapszulát helyeztek el a kastély bejáratánál. „A kis tartályba, a szokásoknak megfelelően, néhány pénzérme, egy üveg Tokaji bor, a fejedelem arcképével díszített 500 forintos bankjegy és egy rövid leírás került. Az utolsó mondat így szólt: «A felújítási munkálatok a mai napon elkezdődtek. Isten segítsen!«” Az elnök köszönetet mondott mindkét államfőnek a munkálatok anyagi és elvi támogatásáért.

Áder János és Ivan Gašparovič volt szlovák államfő 2013-ban állapodott meg abban, hogy a két ország együttműködik az épület renoválásában. A felújítási munkálatok több fázisban valósultak meg. A teljes felújítás költsége meghaladta a nyolc millió eurót. Magyarország kormánya 8 728 257 euróval, a szlovák állam pedig 10 ezer euróval járult hozzá a rekonstrukcióhoz.

Zuzana Čaputová államfő elmondta, hogy a felújítással egy olyan szimbólum is született, mely számunkra hozzáadott értéket képvisel. „Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hosszú, sok évszázados közös múltnak már nem megosztania kellene bennünket, hanem éppen ellenkezőleg, mint az Európai Unió szomszédos tagországait, össze kellene kötnie bennünket” - mondta az államfő. Hozzátette: „Vitathatatlan történelmi tény, hogy a mai Szlovákia területe a történelmi Magyarország szerves részét képezte annak létrejötte óta. Országunk nem csak objektuma, azaz tárgya volt a Magyar Királyság történelmének, hanem alanya, cselekvője, szubjektuma is. A második évezred kezdete óta együtt éltünk meg minden Közép-Európát megmozgató fontos eseményt” - mondta az államfő számos példát és személyiséget sorolt fel közös történelmünkből. Megköszönte Áder Jánosnak, hozzájárulását a kastély felújításához és Magyarország együttműködését ebben a munkában.

Áder János szerint Borsiban átélhetjük, hogy egy helynek, egy kastélynak, nem csak térképen elfoglalt helye van, hanem lelke és szelleme is. Utóbbit emberi sorsok, családi drámák formálják. Romossá válhat egy épület, de a hely szelleme megmarad akkor is, ha már alig emlékeztet régi önmagára, mert a közösség őrzi a hagyományokban, nemzeti emlékezetében. Csak akkor tűnhet el, ha már nincs senki, aki emlékezzen rá. A magyar államfő szerint Borsiban mindig ápolták a Rákóczi család hagyatékát. A fejedelem pedig idővel megértette, hogy „nincs törvényes hatalom szabadság nélkül”.

„II. Rákóczi Ferencet bátorította és erősítette az a szándék, hogy megérdemelje a nép bizalmát és szeretetét, ezért lehetett Magyarország leghosszabb ideig tartó szabadságharcának vezérlő fejedelme. Fejedelem, aki nem tett különbséget népek és vallások között, és akiről ma is dalok és legendák szólnak. Államférfi, aki nemzete önállóságáért vívott harcával ma is példaként állhat Európa népei előtt, akinek oldalán több ezer szlovák katona is büszkén harcolt...” A magyar köztársasági elnök emlékeztetett, hogy a történelmi örökséggel minden nemzedéknek feladata van. Becsületbeli ügy volt helyreállítani a borsi várkastélyt. „Ma büszkén állíthatjuk: leróttuk, amivel tartoztunk. Mert tartoztunk a Rákócziaknak, Borsinak, közös múltunknak, és tartoztunk a hely szellemének” - zárta az államfő.

A kastélyban a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem tervezett állandó kiállítást, mely a II. Rákóczi Ferencet és korát mutatja be. Virtuálisvalóság-játékkal, szabadulószobával és panorámavetítéssel is várják a látogatókat.

Lapunk munkatársa, Németi Róbert fotóin megörökítette a kastély felújítását. „A fotók valójában a felújítás első napjától a munkálatok utolsó napjáig készültek. Megörökítettem az egyes mozzanatokat, például, amikor lekerült a régi tető az épületről, az épület több terepszemléjét a szakemberekkel. A hároméves munka alatt készült fotók közül húsz képet választottak ki. Látni rajtuk a kastély régi és az új arculatát. A fotózás mellett a műhelymunkát is szeretném megemlíteni, melyben beleértve az installálást is, édesapám, Németi Gyula segített” - mondta Németi Róbert azzal, hogy a képek a kastélyban maradnak.