Kinyitott a komáromi korcsolyapálya

Január közepéig előreláthatólag – néhány ünnepi alkalmat kivéve – minden nap üzemel a korcsolyapálya, ám később az időjárástól függően meghosszabbíthatják a nyitvatartást. A pályát üzemeltető Comorra Servis városi vállalatnak is igazodnia kell az emelkedő energiaárakhoz, ill. az enyhébb téli időjáráshoz, ezért egyelőre egy intenzívebb, másfél hónapos működtetéssel számolnak. Az elmúlt hónapokban karbantartási munkákat is végeztek, a jégfelületet pedig egy új gép tartja karban.

A belépők ára ugyancsak igazodott a jelentősen emelkedő energiaárakhoz, de még így is a térség egyik legolcsóbb korcsolyázási lehetőségét kínálja az Erzsébet-szigeteken található hangulatos jégpálya. A 10 belépésre jogosító bérletek formájában kedvezőbb áron lehet használni a pályát, ugyanakkor 15 éves korig a gyerekek, valamint az iskolákból érkező csoportok is jelentős kedvezményt kapnak. Korcsolyabérlésre is van lehetőség, több pár új korcsolyával bővült a kínálat. A büfé is gazdagabb kínálattal várja a kikapcsolódni vágyókat. A pályát meghatározott időszakokban több jégkorongozó csapat kibérelte, de a legkedveltebb idősávok az egyéni korcsolyázóknak vannak fenntartva.

Bővebb információt a Comorra Servis honlapján találhatnak az érdeklődők a nyitvatartásról és a belépők áráról.