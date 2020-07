Kinyitott a Csaplár terasza, kávézót alakítottak ki a színpadon

Tegnap hivatalosan is megnyílt a Csaplár KultCafé a városi művelődési központban. Bárki felüdítheti magát egy hűsítő itallal a világot jelentő deszkákon, ideiglenesen terasszá alakították át a vmk előtti szabadtéri színpadot.

Dunaszerdahely | Tegnap hivatalosan is megnyílt a Csaplár KultCafé a városi művelődési központban. Bárki felüdítheti magát egy hűsítő itallal a világot jelentő deszkákon, ideiglenesen terasszá alakították át a vmk előtti szabadtéri színpadot.

Hangulatos terasz, egyedülálló kilátás, kellemes kiszolgálás, exkluzív környezetben kínál új szolgáltatást a Csaplár Benedek Művelődési Központ. Takács Tímea igazgató lapunknak elmondta, hogy szeretnék, ha megtöltődne élettel a vmk előtti tér. A hangulatos kávézóban üdítőket, kávét, teát, alkoholos italokat, fagyit és süteményeket is kínálnak a vendégeknek.

„Néhányan még csak méregetik a színpadon elhelyezett asztalokat, és azt gondolják, hogy valami előadás kellékei.

Egy hete működik a kávézó, jók a visszajelzések, és bízunk benne, hogy egyre inkább beépül majd az emberek köztudatába” - fogalmazott az igazgató megjegyezve, hogy a környéken ugyan számos népszerű kávézó van, de a Csaplár terasza egyedülálló látványt is kínál, és gyerekbarát.

A megvalósításhoz csak egy ötlet kellett, a berendezés adott volt, de az üzemeltető bérlő is hozzájárult a fejlesztéshez. Naponta 11 és 16 óra között várják a vendégeket, valamint az előadások előtt és után egy órával is nyitva tart a kávézó. Takács Tímea szerint ezzel is kapcsolatot építhetnek a közönség felé.

„A pandémia rányomta a bélyegét a művelődési központ életére. Érezzük, hogy újra vissza kell csalogatni a közönséget” - jegyezte meg Takács Tímea.

Ennek része nem csak a napokban megnyílt kávézó, hanem a tizenegy ingyenes nyári rendezvény is.

Kedden pedig újra színházba várják a nagyérdeműt, ezúttal a Meseautó c. musicalt láthatják a jégpályán. Az igazgatótól megtudtuk, hogy szeretnének hagyományt teremteni a nyári szabadtéri előadásokból. Telített a Csaplár Benedek vmk őszi programnaptára. Szeptembertől tűzik műsorra azokat az előadásokat és programokat, amelyeket tavasszal meghiúsított a koronavírus miatti leállás. Takács Tímea hangsúlyozta, hogy továbbra is érvényesek a korábban megváltott jegyek, a nézőknek nem kell attól tartani, hogy lemaradnak a várt előadásról. Az új rendezvényekről egyelőre nem egyeztettek, ugyanis az elmaradt rendezvények megtöltik a műsornaptárt.